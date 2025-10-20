80 yıl hapis cezası ile ormanda saklandı

Yayınlanma:
Bursa’da, “birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma” suçundan hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.O., polis ekiplerince saklandığı ormanlık bölgede yakalandı.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile firari olan H.O.’nun izini sürerek yerini tespit etti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, hükümlünün bir ormanlık alanda gizlendiği belirlendi.

bursada-80-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-972891-288918-1.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Edremit dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Firari katil halı sahayı basıp gençlere ateş açmışEdremit dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Firari katil halı sahayı basıp gençlere ateş açmış

Uzman çavuşu öldürdü, polislerle çatıştı; dehşet anlarının detayları ortaya çıktıUzman çavuşu öldürdü, polislerle çatıştı; dehşet anlarının detayları ortaya çıktı

Cumartesi gecesi bir firari sanığın Balıkesir'de biri uzman çavuş üç kişiyi öldürmesi gündeme oturmuştu. 7 kişinin yaralanmasının ardından firarilere yönelik çalışmalar da hız kazandı.

Kaynak:DHA

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Yaşam
İçişleri Bakanlığı'ndan 9 kent için fırtına ve sel uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 9 kent için fırtına ve sel uyarısı
Kuraklık ve dondan elmayı vurdu: Iskarta arttı
Kuraklık ve dondan elmayı vurdu: Iskarta arttı
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!