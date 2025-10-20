80 yıl hapis cezası ile ormanda saklandı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile firari olan H.O.’nun izini sürerek yerini tespit etti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, hükümlünün bir ormanlık alanda gizlendiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.O.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

