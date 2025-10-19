Uzman çavuşu öldürdü, polislerle çatıştı; dehşet anlarının detayları ortaya çıktı

Yayınlanma:
Balıkesir Edremit'teki dehşette ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre cezaevi firarisi Mustafa Emlik, Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi tabancayla öldürüp, otomobilini gasp etti. İnsanın kanını donduran olayda saldırgan daha sonra kaçarken 1 kişiyi daha öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesi, dün gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir dehşete sahne oldu. Cezaevinden firar eden Mustafa Emlik isimli hükümlü, önce bir uzman çavuşu öldürdü, ardından gasp ettiği araçla şehirde rastgele ateş açarak biri avukat olmak üzere iki kişiyi öldürdü, aralarında polislerin de bulunduğu yedi kişiyi yaraladı.

Tüm kentte yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı. Cumartesi gecesi 22.30 sıralarında Edremit’in Sarıkız Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhaniye T Tipi Cezaevi’nden firar eden ve “kasten öldürme” suçundan 20 yıl 27 ay hapis cezası bulunan Mustafa Emlik, otostop çekti.

İsmail Saymaz'a İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in verdiği bilgiye göre; Burhaniye Açık Cezaevi’nden kaçan katil Mustafa Emlik, otostop çekerken kimse durmadı, yalnızca Uzman Çavuş Kemal Ekri durdu. Ekri’ye “Aracı ver” dedi ve gaspa direnen Ekri’ye ateş ederek katletti.

uzman-cavus-ekri.jpg
Uzman Çavuş Kemal Ekri

Emlik, daha sonra Ekri’nin aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Seyir halindeyken yol kenarındaki dört kişiye rastgele ateş eden saldırgan, Volkan Alp’i boğazından yaraladı.

Ardından Akçay’dan Güre’ye yönelen Emlik, burada Doğan Can’ı evinin önünde yaraladı.

SEBEPSİZCE İŞLETMECİYİ VURDU KORKUP KAÇAN ÇOCUK CANINI ZOR KURTARDI

Öte yandan saldırgan Mustafa Emlik'in yaraladığı Ramazan Özbek'in (29) Güre’de market işletmecisi olduğu kaydedildi. Saldırganın, Özbek’in iş yerine girip sebepsizce vurduğu bildirildi. Saldırganın bu sırada alışveriş için markete geçen küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldığı, ancak korkup kaçınca kurtulduğu belirtildi. Saldırganın marketten herhangi bir şey almadığı da ifade edildi.

Balıkesir’de kabus gecesi! 2 kişiyi öldürdü: 2’si polis 7 kişiyi yaraladıBalıkesir’de kabus gecesi! 2 kişiyi öldürdü: 2’si polis 7 kişiyi yaraladı

YOL VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Firari hükümlü, Güre’den tekrar Akçay istikametine dönerken ışıklarda kendisine yol vermediği gerekçesiyle araca ateş açtı. Saldırıda Avukat Göktuğ Çalık hayatını kaybetti, Melih Nergis yaralandı.

752x395-balikesirin-edremit-ilcesinde-cezaevi-firarisi-oldugu-iddia-edilen-bir-kisi-dun-gece-dehset-sacti-1760877030538.webp

Emlik, Zafer Köprüsü yönünde ilerlerken yaya haldeki Rukiye Karakaya’yı bacaklarından vurdu. Şüpheli, kaçışını sürdürürken polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı ve Hamidiye Mahallesi’nde yunus ekipleriyle çatışmaya girdi. Çatışmada Polis Memuru İbrahim Gül ayağından yaralandı.

POLİS EKİPLERİ İLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

E87 karayolu üzerinde ters istikamete giren saldırgan, Lukoil kavşağında polislerle ikinci kez çatışmaya girdi. Bu sırada Çocuk Büro Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ümit Işık karın bölgesinden vurularak yaralandı.

Polis ekipleriyle süren çatışma sonunda Mustafa Emlik vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinden bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

