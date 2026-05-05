6 Mayıs'tan itibaren Plüton retrosu başlıyor: Her burcu bu hafta neler bekliyor?

Bu Dolunayd'a Satürn'ün yönetici gezegen olmasıyla, daha fazla sorumluluk bekleyebiliriz ancak başarılı olmak için ihtiyacımız olan araçlara da sahibiz. Plüton, Çarşamba günü Kova burcunda geriye doğru hareketine başlıyor ve içsel dönüşüm için fırsatlar sunuyor.

8 Mayıs Cuma günü Kova burcundaki Ay, bağlantılarımızı daha anlamlı kılan hayati bir enerji getiriyor. Bu, ilişkilerimiz için enerji dolu bir dönemdir; aydınlatıcı konuşmalar yapmamıza ve kendimizi daha güvenli bir şekilde ifade etmemize olanak tanır.

Koç burcu

Pazartesi günü Yay burcundaki Ay, Koç burcundaki Mars ile aynı hizaya geldiğinde, daha büyük hedefler belirleyin. Somut bir plan geliştirdiğiniz sürece hayallerinize ulaşmanız mümkün. Zorlu bir şey üzerinde çalışıyorsanız, bu ay döngüsü sırasında bazı atılımlar görmeyi bekleyin. Oğlak burcundaki Ay, sabırlı ve odaklanmış kaldığınız sürece sizi istediğiniz yere götürebilir. Yeni şeylere atlamak için doğru zaman değil. Bunun yerine, bir strateji geliştirin ve elinizdeki işe zaman ayırın.

Boğa burcu

Burcunuza daha fazla gezegen girdikçe, işler daha rahat hissetmeye başlar. Yay burcundaki Ay, kendinize daha çok güvenmeyi gösteriyor. İçinize bakın ve Uranüs'ün Boğa burcundaki geçişi sırasında öğrendiklerinizi uygulayın. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, işinizle gurur duymanızı teşvik ediyor. Mars ve Satürn'ün gevşek kavuşumuyla, yavaş bir tempoda ilerliyorsunuz, kendinizi uyuşuk hissetseniz bile yine de ilerlemeye devam ediyorsunuz.

İkizler burcu

Uranüs'ün burcunuzda olmasıyla ilişkinizin enerjisinin değiştiğini görmeye hazırlanın. Bu dönemdeki ders, pembe gözlüklerinizi çıkarmaktır. Geçen haftaki dolunay bazı yalanları ve yeni bilgileri ortaya çıkardı. Ortaklıklarınızda herhangi bir çatışma varsa, zorlu konuşmaları yapın ve bunları çözün. Cuma günü Kova burcundaki Ay, burcunuzdaki Venüs ile bağlantı kurarak bir sakinlik hissi getiriyor.

Yengeç

Gözlerinizi kapatmanın tam zamanı. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, sizi çözüm odaklı kılıyor. Şu anda sizi hiçbir şey engellemiyor ve Jüpiter hala burcunuzda olduğu için diplomatik enerjiniz güçlü. Eğer işler stresli geliyorsa, Cuma günü Kova burcundaki Ay, İkizler burcundaki Uranüs ile üçgen açı yaparak, en iyi performansınızı korumak için rutininizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Aslan

Yay burcundaki Ay'ın İkizler burcundaki Uranüs ile buluşmasıyla haftanın başında neşeli bir enerji hissediliyor. Özellikle Kova burcundaki Ay döneminde partnerinizle vakit geçirmek verimli olacaktır. Duygularınızı partnerinizle paylaşın veya bir günlüğe yazın. Becerilerinizi ve yaratıcı yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanmak istiyorsanız, Oğlak burcundaki Ay size disiplin aşılayacaktır. Bu geçiş aynı zamanda, yapıcı eleştiri istediğiniz takdirde mentorlarınızdan destek almanıza da olanak tanır.

Başak

Haftanın başında Yay burcundaki Ay, yavaşlamanıza ve kendinize sevgi ve özen göstermenize yardımcı oluyor. Arkadaşlarınız ve ailenizle vakit geçirmek besleyici olsa da, bu hafta kendinize öncelik vermeniz gerektiğini de gösteriyor. Koç enerjisi sorumluluk ve yapı unsuru eklerken, bu hafta daha çok eğlenmek ve size mutluluk getiren şeyleri takdir etmekle ilgili.

Terazi

Kendinizi ilgi odağı gibi hissediyorsunuz; bazı gezegenler hala Koç burcunda olduğu için duygularınız başkalarına çok açık bir şekilde yansıyor. Bu, daha önce görmezden geldiğiniz şeylerle yüzleşme zamanı. Yay burcundaki Ay özgürleştirici ve başkalarıyla iletişiminizin kolaylaşmasını sağlıyor. Haftanın ilerleyen günlerinde Kova burcundaki Ay ise rahatlamanıza ve hobilerinize odaklanmanıza yardımcı oluyor.

Akrep

Burcunuzda gerçekleşen güçlü dolunaydan sonra, bu hafta yeni bir bölümün ilk sayfası gibi hissettiriyor. Yay burcundaki ay, olumsuz düşüncelerden kurtulmanız ve size doğru gelen olumlu değişiklikleri kucaklamanız gerektiğini hatırlatıyor. Cuma günü Uranüs, ay ile üçgen açı oluşturarak size enerji veriyor ve zırhınızı güçlendirmenizi sağlıyor. Ardından Kova burcundaki ay, duygularınızla başa çıkarken size destek ve topraklama sağlıyor.

Yay

Akrep Dolunayının yoğunluğundan uzaklaşırken, bu hafta geçmiş ilişkiler ön plana çıkacak. İlişkilerde ne istediğinizi düşünmek için biraz zaman ayırın. Cuma günü Ay'ın Kova burcunda olmasıyla, hedeflerinize ve hayallerinize daha bağlı hissedeceksiniz. Yeni bir projeye başlayın veya becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak ücretsiz bir kursa katılın.

Oğlak

Salı günü burcunuzdaki Ay, çok unutulmaz bir geçiş olacak. Hayatınıza yeni sorunlar getiren kaotik Koç gezegen kümesinden sonra daha metodik olmanıza yardımcı olacak. Planınızı gözden geçirin ve gerekli değişiklikleri yapın. Yeniden başlamaktan korkmayın. Cuma günü Kova burcundaki Ay, İkizler burcundaki Uranüs ile hizalanarak rutininizi yenilemenize ve ihtiyaç duyduğunuzda yardım istemenize yardımcı olacak.

Kova

Sanat yoluyla dünyanıza şifa katmaya hazır olun. Bu haftaki gezegen geçişleri, ilham perilerinizle bağlantı kurmanıza olanak tanıyor. Yay burcundaki Ay ilham getiriyor ve Cuma günü İkizler burcundaki Uranüs'ün Ay ile buluşmasıyla yeni fikirlerin akması kolaylaşıyor. Bu, yaratıcı enerjinizi ortaya çıkarmak ve yeni zirvelere ulaşmak için dinamik bir zaman.

Balık

Bu hafta, Yay burcundaki Ay'ın yeteneklerinizi ve becerilerinizi ortaya çıkarmasıyla kariyerinizi genişletmek aklınızda olacak. Boğa mevsimi, üstlerinizin ne kadar güvenilir ve dürüst bir çalışan olduğunuzu görmelerini sağlayacak. Eğer okulda okuyorsanız veya kamusal imajınızı şekillendirmekle ilgileniyorsanız, bu geçiş sizi yükseltecektir. Elbette, paylaştığınız şeylere dikkat edin, çünkü tüm gözler sizin üzerinizde olacak.