100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor

Yayınlanma:
Uçağa binmeden önce yapılan güvenlik kontrolü, yolculuğun en stresli kısmıdır: Hızla içilen su şişeleri, havaalanında kalan kozmetikler - kural açıktır: Kabine 100 ml'den fazla sıvı getirilemez.

Ancak İtalya'da bazı havalimanları bu kısıtlamaya "elveda" demeye karar verdi. Roma-Fiumicino, Milano ve Bologna havalimanlarında artık el bagajında ​​iki litreye kadar sıvı taşımak mümkün. Üstelik şişeleri veya küçük şişeleri çıkarıp özel bir plastik poşete koymaya gerek kalmadan. Hâlâ pek bilinmeyen ama gezginlerin hayatını kolaylaştıran küçük bir devrim.

BU NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?

Roma Havalimanı Operasyonları Direktörü Ivan Bassato, işin sırrının, sadece "şişenin içindeki maddeyi analiz edebilen" değil, aynı zamanda "bagajın içeriğini hassas 3B çözünürlükte görebilen, görüntüyü döndürebilen ve nesneleri farklı açılardan gözlemleyebilen" yeni tarayıcılarda yattığını açıklıyor. Bu sayede bir şampuan şişesinde gizlenmiş patlayıcıları tespit etmek mümkün.

rucni-prtljag.jpg

Roma havalimanındaki 50 tarayıcıdan yaklaşık otuzu yeni teknolojiyle değiştirildi. Ancak fiyatı yüksek, önceki cihazlara göre yedi ila sekiz kat daha yüksek. Basato, maliyetin havalimanı vergisiyle karşılandığını, ancak "sadece birkaç sent daha fazla" olduğunu vurguluyor.

Ancak, bunun tüm yolcular için geçerli olmadığını bilmek önemlidir. Transit yolcular hâlâ 100 ml sınırına tabidir. Bu nedenle sistem mükemmel olmasa da, yolculara güvenliği tehlikeye atmadan daha fazla gönül rahatlığı vaat ediyor.

AVRUPA TRENDİ

İtalya yalnız değil. Birleşik Krallık'ta Londra City, Edinburgh ve Birmingham havalimanları kısıtlamayı kaldırdı; Finlandiya'nın Helsinki'si de aynısını yaptı. Almanya, İrlanda, Litvanya, Malta, İsveç ve Hollanda'nın da onlara katılması bekleniyor. Önümüzdeki beş yıl içinde kıtadaki çoğu havalimanının 3D tarayıcılara kavuşması bekleniyor.

sitemgr-3-1736054345.png

Peki ya İsviçre? Cenevre Havalimanı bu teknolojiye 2018'den beri sahip ve 2032 yılına kadar tüm kontrol noktalarında uygulanması planlanıyor. Ancak havalimanı, "kural geçerli olduğu sürece Cenevre'nin İsviçre yönetmeliklerini uygulayacağını" belirtiyor. Yani karar havalimanına değil, Federal Havacılık İdaresi'ne (OFAC) ait. Zürih Havalimanı geçen yıl "20 Dakika" programında "100 ml kuralının hâlâ geçerli olduğunu ve tamamen yeni cihazlara geçildiğinde kaldırılacağını" belirtmişti.

KISITLAMA NEDEN GETİRİLMİŞTİ?

Bu kural tesadüfen konmadı. 2006 yılında, İngiliz istihbarat servislerinin sıvı patlayıcılarla bir terör saldırısı girişimini engellemesiyle uygulamaya konuldu. Böyle bir senaryoyu önlemek için Avrupa ve ABD katı bir kısıtlama getirdi: Kabinde yalnızca bir litrelik şeffaf bir plastik torbada paketlenmiş, 100 ml'ye kadar olan paketlere izin veriliyor. Neredeyse yirmi yıl sonra, teknoloji nihayet havalimanı kontrollerinin sembolü haline gelen bu kuralın sonunu getiriyor gibi görünüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

