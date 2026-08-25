Zimmet suçundan ihraç edilen bankacıya ikramiye şoku

Ziraat Bankası'ndan ihraç edilen ve birleştirilmiş hizmet süreleriyle 26 yıl üzerinden emekli aylığı bağlanan personelin emekli ikramiyesi talebi yargı engeline takıldı. Danıştay 12. Dairesi, memuriyette tek başına 25 yılı doldurmayan ve kıdem tazminatı şartlarına uygun ayrılmayan kişilere ikramiye ödenmemesini öngören SGK uygulamasını hukuka uygun buldu.

26 YILLIK BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET VE REDDEDİLEN İKRAMİYE

Memurlar.Net'in haberine göre davacı, Ziraat Bankası bünyesinde görev yapmakta iken zimmet suçu gerekçesiyle işten çıkarma cezası alarak görevinden çıkarıldı. Açıkta bulunduğu sırada istekle emeklilik talebinde bulunan davacıya; Emekli Sandığı'na tabi fiili hizmeti, askerlik borçlanması ve SSK kapsamındaki sigortalı süresi dikkate alınarak toplam 26 yıl üzerinden emekli aylığı bağlandı.

SGK, ilgilinin Emekli Sandığı'na tabi hizmet süresinin tek başına emeklilik için gereken 25 yılı doldurmadığını ve görevine kamu görevinden çıkarılma suretiyle son verildiği için kıdem tazminatı ödeme şartlarını taşımadığını belirterek emekli ikramiyesi ödemedi. Davacının farklı tarihlerde kuruma ilettiği başvuruların tümü reddedildi.

Bunun üzerine davacı, ikramiye ödenmemesine dayanak gösterilen SGK Yönetim Kurulu kararının iptali ile birleştirilmiş hizmetleri üzerinden emekli ikramiyesinin yasal faiziyle tahsilini talep ederek Danıştay'da dava açtı.

DAVACININ ANAYASA'YA AYKIRILIK İDDİASI VE SGK'NIN SAVUNMASI

Davacı dava dilekçesinde; toplam 26 yıl üzerinden emekli olduğunu, görevine son verilmiş olsa dahi tek başına 25 yıl memuriyet hizmeti arayan SGK kararının Anayasa'ya, insan haklarına, hakka ve hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. İhraç edilmemiş olması halinde birleştirilmiş hizmetleriyle ikramiye alabileceğini belirten davacı, hak ettiği ikramiyenin faiziyle ödenmesini istedi.

Davalı SGK ise savunmasında, Anayasa Mahkemesi kararları ve yürürlükteki mevzuat uyarınca farklı kurumlardaki hizmetlerin birleştirilmesiyle emekli olanların ikramiye alabilmesi için görevden ayrılışın kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde son bulması gerektiğini belirtti. Kurum, kamu görevinden ihraç edilenlerin bu şartı taşımadığını ve memuriyette tek başına 25 yılı bulunmayan davacıya ödeme yapılmamasının yasalara uygun olduğunu savundu.

TETKİK HÂKİMİ VE SAVCININ DEĞERLENDİRMESİ

Danıştay Tetkik Hâkimi, davacının Emekli Sandığı'na tabi hizmet süresinin 25 yıllık süreyi tek başına doldurmadığı ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde görevden ayrılmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde görüş bildirdi.

Danıştay Savcısı da uyuşmazlığı değerlendirerek, zimmet suçu nedeniyle işten çıkarılan ve hizmet birleştirmesiyle emekli olan davacının memuriyet süresinin tek başına yeterli olmadığını, bu nedenle yapılan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını ve davanın reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

DANIŞTAY HÜKMÜ: DAVA OYBİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Uyuşmazlığı karara bağlayan Danıştay 12. Dairesi, hizmet sürelerinin tamamı Emekli Sandığı kapsamında geçen memurlara şartsız ikramiye ödendiğini; ancak farklı sigorta kolları birleştirilerek emekli olunduğunda memuriyet görevinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olması gerektiğini vurguladı.

Davacının memuriyette geçen süresinin tek başına 25 yılı karşılamadığını ve kamu görevinden çıkarılmış olması nedeniyle kıdem tazminatı koşullarını taşımadığını belirten Danıştay: