YKS'de birinci olan üç Kabataş Liseliye TOGG hediye edildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birinciliğini elde eden Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Eylül Uyar, Tuğsem Bahar ve Şerif Efe Dartar’a Togg hediye edildi.

Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) tarafından düzenlenen törende araçların anahtarları öğrencilere teslim edildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

ÜÇ ÖĞRENCİ TERCİHLERİNİ AÇIKLADI

Yabancı Dil Testi’nin Almanca alanında Türkiye birincisi olan Eylül Uyar, aynı zamanda sayısal alanında da derece yaptı. Uysal, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kazandığını söyledi.

Uyar, "4 yaşımdan beri bilim insanı olmak isteyen biriyim ve ilgi alanım olan bir bölüm. Bu yüzden bunu tercih ettim. İleride araştırmalarımı yaparım artık, ne yaparım bilemem. Çok mutluyum şaşırdım. Başarımız bu şekilde ödüllendirildiği için çok mutluyum. Bu yüzden Asırlık Okullar Vakfı'na da teşekkür ederim" dedi.

Eşit Ağırlık Türkiye birincisi Tuğsem Bahar ise Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü tercih ettiğini belirtti. Bahar, "Okulumuz tarihine güzel bir başarı kattık. 3 birinci bizim okulumuzdan çıktı. Bu zaten çok büyük bir gurur kaynağıyken emeklerimin karşılığını böyle daha güzel bir ödülle almak gerçekten olayı taçlandırdı. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TYT ve AYT Sayısal Türkiye birincisi Şerif Efe Dartar da Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü seçtiğini açıkladı. Dartar, "Bu bölümü seçmemdeki temel motivasyonum ileride yönetim danışmanlığı yapmak istemem. Daha çok salt bir mühendislik branşından ise biraz daha verimlilik, optimizasyon ve süreç yönetimi gibi alanlarda çalışmak istiyorum. YKS birinciliği başlı başına çok büyük bir mutluluktu, Togg da bunun üzerine taçlandıran birşey oldu" dedi.

DAVUT GÜL: VİCDAN DUYGUSU MUHAFAZA EDİLMELİ

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, köklü okulların başarısında öğrenciler, öğretmenler, veliler ve mezunların önemli payı olduğunu söyledi.

Gül, başarının tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Başarı kıymetli ama bu başarının vicdanla, merhametle taçlanması daha kıymetli. Vicdanla ve merhametle taçlanmayan bir başarı, Allah muhafaza, sizleri zalimliğe kadar götürür. Sizi siz yapan, sizi diğerlerinden farklı kılacak olan o merhamet duygusunu ve vicdan duygusunu muhafaza etmenizdir" dedi.

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı eğitimli insan gücü sayesinde kapattığını savunan Gül, "İnşallah sizlerin ve sizden sonrakilerin bu bayrağı daha da ileriye götürmesiyle bu mesafe kapatılacak ve biz en öne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

FATİH KARAHAN DA KONUŞMA YAPTI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da öğrencilere meraklarını korumaları ve farklı düşüncelere açık olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Karahan, "Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı. Bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. 'Bilmiyorum' demekten çekinmeyin. Soru sorun. Yeni şeyler öğrenmek kadar bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin" dedi.

Öğrencilerin elde ettiği derecenin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Karahan, "Sevgili gençler, bugün başarınız çok kıymetli. Bununla gurur duyun ama bunun bir varış noktası değil, güzel bir başlangıç olduğunu bilin. Bugüne kadar gösterdiğiniz çalışma azmini ve gerektiğinde 'Hayır' diyebilme iradesini koruyun. Merakınızı da hiç kaybetmeyin ve de en önemlisi, bütün bunları yalnızca kendi başarınız için değil, daha büyük amaçlar için kullanın" diye konuştu.

ASOV Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç ise başarılı öğrencileri geleceğin yol gösterici isimleri olarak gördüklerini söyledi.

Alkaç, "Biz Asırlık Okullar Vakfı olarak gençlerimizi yalnızca bugünün mezunları olarak değil, yarının Türkiye'sini inşa edecek, bu vakfın çatısı altında daha pek çok kardeşine yol gösterecek nesiller olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.