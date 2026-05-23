Yıllar sonra açılan Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme: Emniyet müdürü dahil 18 kişi tutuklandı

İzmir'de Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

İNTİHAR DENİLEREK KAPATILAN DOSYA YENİDEN AÇILDI

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmanın daha önce "intihar" denilerek kapatılmasının ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 kişilik özel soruşturma ekibi oluşturulmuştu.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık - Dorukhan Büyükışık

Ekibin dosya üzerindeki incelemesi sonucunda gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında inşaat şantiyesi çalışanlarının da bulunduğu H.K. (69), H.A. (77), T.Ç. (41), B.Ç. (47) ve A.G. (77) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

BÜYÜKIŞIK'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DÖNEMİN EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y., inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ile oğlu M.T.T'nin (43) de olduğu 18 şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)