Üsküdar'da balkon çöktü: Bina mühürlendi

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Sultantepe Mahallesi Yenidünya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci kat balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton parçalarının çıkardığı sesler üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından binanın etrafına şerit ve bariyer çekilerek kapılar mühürlendi.

SOKAKTA BEKLEYEN VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Tahliye edilen bina sakinleri, Üsküdar Belediyesi'nin kendilerine barınacakları bir yer temin edeceği sözünü tutmadığı iddiasıyla tepki gösterdi. Sokakta bekleyen vatandaşlar ile polis ve zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

"EŞİM HAMİLE, GİDECEK YERİMİZ YOK"

Bina sakinlerinden Yusuf Can Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve zabıta ekiplerinin önce kendilerine yer bulacaklarını söylediğini ancak ardından kapıyı mühürleyip gittiklerini iddia etti. Şişman, "Benim eşim hamile, yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Biz şu an sokaktayız. Biz öylece kaldık. Bir günlüğüne bile olsa bize 'Yer bulacağız' dediler. Burası ekip doluydu, bakın şu an kimse yok. Burada, zabıta müdürü vardı 'Can güvenliğiniz için' dedi, biz de ona güvendik. Çıktık, kapıyı mühürlediler, sonra çıktı gittiler. Biz de böyle sokakta kaldık. Eşim hamile, gidecek yerimiz yok. Sabaha kadar burada böyle oturacağız" ifadelerini kullandı.

(AA)