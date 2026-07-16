Tutuklanan patronların faturası emekçiye çıktı! "Şirket ayakta kalırsa alırsınız"

İzmir'de 8 yıl önce yaşanan ve kamuoyunda uzun süre tartışılan Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu geniş çaplı soruşturma kapsamında, Tanyer İnşaat'ın patronları Münir Tanyer ve oğlu Taylan Tanyer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bu tutuklama kararının ardından, şirketin Urla'da sürdürdüğü milyarlık lüks konut projesinde çalışan ve aylardır ücretlerini alamayan işçiler işsiz ve güvencesiz kaldı.

MİLYARLIK LÜKS PROJEDE ŞALTERLER İNDİ

Türkiye'nin gündemine oturan ve yıllarca "intihar" denilerek kapatılmaya çalışılan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 26 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında yer alan Tanyer İnşaat patronları Münir Tanyer ve oğlu Taylan Tanyer'in cezaevine gönderilmesinin ardından, şirketin lüks projelerinde çalışmalar tamamen durdu.

TanUrla projesi; tanıtım dokümanlarında 150 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 112 bin metrekaresi yeşil alandan oluşan devasa bir "kentköy" olarak pazarlanıyordu. İçinde butik otel, şef restoranı, gurme mutfak, parmak izli kilit sistemleri ve akıllı ev altyapısı gibi en üst düzey donatıları barındıran 278 adet lüks konutun yükseldiği şantiyede, geçtiğimiz cuma günü şalterler indirildi. Şirket yönetiminin kilitlendiği belirtilirken, krizin firmanın Bayraklı'da yürüttüğü zemin güçlendirme ve kazık çalışmalarına da sıçradığı öğrenildi.

"ŞİRKET AYAKTA KALIRSA PARANIZI ALIRSINIZ"

Urla'daki şantiyede çalışan ve 4 aydır tek kuruş ücret alamayan yaklaşık 10 emekçi, haklarını aramak için şirket yönetimiyle görüşmeye çalışsa da karşılarında yetkili bir muhatap bulamadı. Şirket yönetiminin vekaleti 28-30 yaşlarında Batuhan T. isimli bir kişiye devrettiği belirtildi.

TanUrla şantiyesinde aylardır mağdur edilen 60 yaşındaki bir inşaat işçisi, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle aktardı:

"Geçen cuma günü işi tamamen durdurdular. Karşımıza geçip, ‘Gidin şikayet edin. Haklarınızı öyle arayın. Tabii ki şirket ortada bulunursa veya şirket ayakta kalırsa…' dedi. Bu tatlı bir tehdit mi anlamadım. 60 yaşına geldim, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. İhtar çekip gidenler oldu ama 10 civarı arkadaşımızla şantiyede kaldık."

"BİZİ ÇIRILÇIPLAK VE AÇ BIRAKTILAR"

Milyonlarca liralık sermayenin döndüğü projede emekçilerin haklarının gasp edildiğini vurgulayan mağdur işçi, yaşadıkları çaresizliği şu ifadelerle dile getirdi:

"TanUrla'da koca bir şehir yapıyorlar. Bu koca şehri yapan insan nasıl işçinin üç kuruşuna göz diker? Bunlar yarın kaybolur gider. Bizi çırılçıplak, aç bıraktılar. Hani denizden balığı alırsın karaya atarsın ya... Aynen o şekil bizi kapının önüne bıraktılar."

Edinilen bilgilere göre, Tanyer İnşaat'ın projelerinde çalışan yaklaşık 60'a yakın işçinin tamamının aynı mağduriyeti yaşadığı ve hak krizinin derinleşerek sürdüğü öğrenildi.