Tokat'ta Yeşilırmak yükseldi! Park halindeki otomobil son anda kurtarıldı

Tokat'ta sağanak ve Almus Barajı'nın maksimum doluluğa ulaşmasıyla Yeşilırmak'ta su yükseldi. Çökelikkışla köyünde bir evin çevresinde suyun yükselmesiyle su altında kalma riski yaşayan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana çekildi.

Tokat’ta günlerdir etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaşması, kent merkezinden geçen Yeşilırmak’ta su seviyesinin tehlikeli biçimde yükselmesine neden oldu. Nehir yatağındaki taşkın riskinin ardından ilk tahliye ve kurtarma haberleri de gelmeye başladı.

ALMUS BARAJI %100 DOLDU, YEŞİLIRMAK YÜKSELDİ

Tokat genelinde etkisini sürdüren yoğun yağışlar, bölgedeki su rezervlerini üst sınıra ulaştırdı. Almus Barajı’nda su miktarının maksimum seviyeye çıkmasının ardından nehir yatağına bırakılan su miktarının da artmasıyla birlikte, Yeşilırmak’ın su seviyesi hızla yükseldi.

Nehir kenarında bulunan tarım arazileri ve yerleşim yerleri taşkın tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ÇÖKELİKKIŞLA KÖYÜNDE ALARM: OTOMOBİL SON ANDA KURTARILDI

Yeşilırmak'taki su yükselmesi nedeniyle merkeze bağlı Çökelikkışla köyünde korku dolu anlar yaşandı. Köydeki bir evin çevresinde su seviyesinin hızla yükseldiğini ve park halindeki bir otomobilin sular altında kalmak üzere olduğunu gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Tokat İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, suyun hızla ilerlediği alanda mahsur kalma riski taşıyan otomobili güvenli bir bölgeye çekti. (DHA)

