Tetikçiden tüyler ürperten ifade: İşim ev ve iş yeri kurşunlamak; kazancım aylık 3 milyon!

Dinçer Gökçe

Cezaevi firarisi Volkan Ramazan Ayhan’ın liderliğini yaptığı yeni nesil suç örgütlerinden “Şapkalılar” ile ilgili yürüyen soruşturmalardan biri tamamlandı. 34’ü tutuklu 44 sanıklı dosyada, Volkan Ramazan Ayhan dahil çetenin lider kadrosu firarda. Diyar Altunkaynak, Emre Kılıçkaya, Ataberk Taşkıran ile, Volkan Ramazan Ayhan’ın Fransa’da olduğu değerlendiriyor.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen çete davası ile birleştirilmesi talep edilen iddianamede, çetenin karıştığı iddia edilen bir dizi eyleme yer verildi.

650 BİN DOLAR İSTEDİLER

Haraç almak için kurşunlanan yerlerden biri Beyoğlu’nda bulunan Yerşenoğlu İnşaatın ofisi oldu. Şirketin ortaklarından Salih Yerşen, kendisini arayan Volkan Ramazan Ayhan ile Diyar Altunkaynak’ın 650 bin dolar istediğini kaydetti. Yerşen kimseye borcu olmadığını dolayısı ile hiçbir şekilde para vermeyeceğini ifade etti. Bir dizi telefon görüşmesinden sonra 22 Ocak 2026 gecesi saat 00.56’da şirket ofisi kurşunlandı.

Çetenin yönetici kadrosu firari konumda.

TETİKÇİ: AYLIK KAZANCIM 3 MİLYON LİRA!

Anılan kurşunlama olayına karıştığı öne sürülen Enes Sönmez’in (18) verdiği ifade ise oldukça çarpıcı. Diyar Altunkaynak’ın yönlendirmesi ile inşaat şirketini kurşunladığını belirten Sönmez “Para karşılığında iş yeri ve ikamet kurşunlayarak kazandığım paralar ile geçimimi sağlıyorum. Aylık kazancım 2 veya 3.000 000 TL civarındaydı. Bu paralar ile altın alarak bir yere sakladım” ifadelerini kullandı.

GECE KULÜBÜ SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dosyada şikâyetçi olarak yer alan isimler arasında, 4 ay önce öldürülen Yusuf Durmuş’un eşi ve 2 oğlu da yer aldı. Durmuş’un sahibi olduğu Etiler’deki gece kulübüne Şapkalılar çetesi çökmeye çalıştı. Woy’s Clup adındaki mekân bir ara da ateşe verildi. Bir çok kez tehdit edilen Yusuf Durmuş geçen 4 Mart sabahı işe gitmeye çalışırken öldürüldü.

Yusuf Durmuş

ŞAFAK GRUBUNUN HASTANESİNE KURŞUN

Şafak Hastaneler Grubu’nun sahiplerinden Seçim Öztük, oğlu Cenk Turgut ile yeğeni Can Berker Öztürk de dosyada şikayetçi konumda. Öztürk Ailesi ile Şapkalılar çetesinin anılan dosyada karşı karşıya gelmelerinin nedeni, Özel Okmeydanı Hastanesi'nin 13 Aralık 2025 gecesi kurşunlanması oldu. Ani bir kararla kapatma kararı verilen hastanenin çok sayıda çalışanı haklarını almak için eylem yapmıştı. Kurşunlama olayı sonrası, çetenin önde gelen isimleri, olayı üstlenerek, işçilerin ödenmeyen hakları nedeni ile hastaneyi kurşunladıklarını açıkladı.

Çağrı Taner

PİLAVCIYA KURŞUN, KUYUMCUYA EL BOMBASI

İstanbul Kuyumcular Odasının eski yöneticisi Sarp Tarhanacı, Bebek Ocakbaşı’nın sahibi Mehmet Nesil Acar, Baruthane Pilavcısı’nın sahibi Nedim Şahin, sosyal medya fenomeni Çağrı Taner’in emekli polis ağabeyi Seçkin Taner, 500 bin dolar istenen Tuna İpek ile babası Erkan İpek de anılan dosyada şikâyetçi olan 44 isim arasında.

Sarp Tarhanacı

Çete üyeleri, Tarhanacı’nın iş yerini kurşunlamış evine de el bombası atmıştı.

Baruthane Pilavcısı’nın sahibi Nedim Şahin

“SOKAK HAKKI” DİYE 10 MİLYON EURO!

Selim Vurgeç ile ablası Betül Vurgeç de Şapkalılar çetesinin kendilerine yönelik tehdit ve kurşunlama eylemleri nedeni ile şikâyetçi konumda. Selim Vurgeç’ten yüklü miktarda para isteyen çete ilk olarak Florya’da bir yakınlarına ait aracı kurşunlandı. Betül Vurgeç’in bayilik verdiği bir mağaza da çetenin hedefinde oldu. Selim Vurgeç’i arayan Volkan Ramazan Ayhan, bu kişiden “sokak hakkı” adı altında 10 milyon Euro istedi.