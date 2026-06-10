Son dakika | İYİ Parti'den istifa eden vekil AKP'ye katıldı

"İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmem imkânsız kılmıştır." sözleri ile 18 Haziran tarihinde İYİ Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Ersin Beyaz bugün AKP'ye katıldı.

İSTİFASINDAN İKİ GÜN ÖNCE AKŞENER İLE BULUŞMUŞTU

"İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığı"gerekçesi ile partisinden istifa eden Beyaz, iki gün önce eski Genel Başkanı Meral Akşener ile bir düğüne katılmıştı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

AKP grup toplantısında partiye katılan Beyaz’a AKP rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan taktı. Erdoğan daha sonra sağına Ünal Karaman'ı, soluna da Beyaz'ı alarak poz verdi.

Önceden İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman da, 23 Şubat 2025 tarihinde AKP'ye katıldı ve AKP MKYK üyesi olmuştu.

NNN