Son Dakika | CHP'li büyükşehir başkanlarından Özgür Özel'e tam destek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı Genel Başkan Özgür Özel'e tam destek verdi.

Belediye başkanları tarafından yapılan açıklamada Özgür Özel'in yanında oldukları vurgulanırken, en geç 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiği ifade edildi.

Yapılan ortak açıklamada şunlara yer verildi:

"Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır. “Mutlak Butlan” kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız. Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz."