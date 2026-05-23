Son Dakika | Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt! Kurultay için tarih verip görüşme şartını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı grup toplantısının ardından yeniden CHP Grup Başkanı seçildiğini açıkladı. Özel, kararın “mutlak butlan” tartışmaları sonrası Meclis grubunda boşluk yaratılma ihtimaline karşı alındığını söyledi.

Özel, “110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim” dedi.

Kurultay mesajı...

Özel, CHP’nin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var, o da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi.”

Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi:

“Ben dünkü telefon görüşmemizde, kendisi ‘En uygun zamanda kurultay yapalım’ demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle.”

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME ŞARTINI AÇIKLADI

Özel, kurultay sürecinin hızla işletilmesi gerektiğini belirterek, “Arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter” dedi.

Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşme için de şartını açıkladı: “Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.”

"UZLAŞI YOK"

Özel, kendisinin grup başkanı, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olacağı yönündeki iddiaları reddetti: “Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok, çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok.”

Özel, grup toplantılarını kendisinin yapacağını da söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA AHLAK YANITI

Kılıçdaroğlu’nun “ahlaki eleştiriler” açıklamasına da yanıt veren Özel, “CHP’ye ahlaksızlık yapılıyor doğru. Ama bize karşı yürütülen bu gayriahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi, ben kıymetlendirmem” dedi.

"İMAMOĞLU'NUN YANINDA DURDUĞUM İÇİN MAHCUP DEĞİLİM"

Özel, tutuklu belediye başkanları ve Ekrem İmamoğlu için de şu ifadeleri kullandı: “Ben Ekrem İmamoğlu’nun yanında durduğum için de, bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım.

Ekrem Başkan’dan başlayıp, en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayriahlaki suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımız ve bu baba evinde, baba evini kuran Atatürk’ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki; yapmaz benim evladım. Ben onu evlatlıktan reddetmem. Ne geçici, ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız.”

GENEL MERKEZ SORUSUNA YANIT

Genel merkezde kalıp kalmayacaklarına ilişkin soruya da Özel şu yanıtı verdi:

“Bayramlar bitmez. Ramazan, Kurban biter, arkasından bir başka bayram gelir. Biz delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça ya da görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe, delegemizin ‘otur’ dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

Değerli arkadaşlar, bundan 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda grup başkanı seçilmiştim. Ondan yaklaşık 5 ay sonra da bu kez yapılan kongremizde genel başkan seçilmiştim. Grup iç yönetmeliğimize göre mevcut genel başkan otomatikman grup başkanıdır. Bu, bu şekilde sürerken malum, çok tartışmalı, hukuken tanımadığımız...

Hiçbir hukukçunun savunmadığı mutlak butlan kararı çıktı. Ve bu karar çeşitli birimlere yollandı. Yarın öbür gün bu kararın meclise de yollanması ve meclis bürokrasisi tarafından da veya meclis yönetimi tarafından da bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali, ki doğru bir ihtimal değildir ama, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığında bir boşalma olduğu noktasına işaret edebilirdi.

Bizim bugün, malum bu tartışmalar olduğunda sizin de takip ettiğiniz gibi, 3 gün öncesinden kararını aldığımız ve arkadaşlarımızı toplantıya çağırdığımız bir kapalı grup toplantımız vardı. Tabii butlan kararı çıkınca grup iç yönetmeliği çok net: "Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılır" diyor, özel bir hüküm var. Öyle olunca bu ilk kapalı grup toplantısında ben bu hukuki gerekliliği, bu ihtimali gündeme getirdim.

Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak... Bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle ve daha sonra da "seçim olacağını bilmiyorduk, bilsek gelirdik" diyen çok sayıda da arkadaşımız var ama görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim.

Bu konu artık her kararın istismar edildiği yerde, meclise de bunu sirayet ettirme ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı... Ve biraz da aslında bunun böyle olmasını ben de istedim şu açıdan; olur olmaz yerlerde okuyoruz, "butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var" falan. Bugün 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu, ki bunun üzerine de yapılan açıklamaları da siz takip ediyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ederim.

"Bayramdan sonraki salı günü grup kürsüsünde kimi göreceğiz? Sizi görmenin önünde bir engel olacak mı?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

Arkadaşlar, ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım, hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclisi kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Salı günleri yaptığımız grup toplantıları da pazartesi gününden bir gün sonraya çağırdığımız ama açık ama kapalı grup toplantılarıdır. Bu toplantıya grup başkanı başkanlık eder. Tabii grup başkanı, partinin genel başkanıyla birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine.

Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Bugün zaten hani hepiniz takdir edersiniz ki; sahadaki, sokaktaki, üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında, bu butlan kararından sonra partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık. Orada zaten ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir atanmış, yani AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez, toplumsal kabul de görmez bu.

O yüzden yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Bunun dışında...

Bunun dışında şöyle haberler bir iki okudum yorumlar, "İşte uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak" ... Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok, çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok.

Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var, o da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi.

Şimdi en son Panorama'nın dün mayıs ayı değerlendirmesi geldi, Panorama TR'nin. Panorama TR'nin mayıs ayı değerlendirmesinde Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 34,8 oy oranına kavuşmuş durumda. Bu şartlar altında buraya nasıl kavuştuk? Vatandaşın sorunlarını konuşarak, mücadele ederek ve çalışarak kavuştuk. Yüzde 25'lik cam tavanı kırdık, yüzde 35'lik camı taban yapıp yüzde 40'ı aşmanın telaşı içindeyken bu türbülanslar geldi. Her şeye rağmen partinin bu oy oranı kıymetli. Her anket bir öncekinden, geçen aydan daha iyi geldi ama şimdi bu türbülanslar bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan da bir an önce, bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor.

Ben bugün milletvekillerimizle görüştüm. Şimdi Parti Meclisi'mizin görüşünü alacağım. Yarın il başkanlarının görüşleri alınacak. Yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim, "Ben arkadaşların görüşlerini alacağım, ardından da bir temas kurarız" diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta, Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz.

"BU KABUS BİTER"

Arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar. Bu anlamda bir kez daha hiçbirisi kendisini dışarı bırakmayan bütün siyasi partilerin, muhalefet partilerinin değerli liderlerine bu konuda değerlendirme yapan ve bunu bir parti meselesi değil demokrasi meselesi olarak görenlere ve bu büyük, görülmemiş toplumsal desteğe; iktidar partisine oy veren seçmenlerin sahadan gelen tepkilerini iletiyor arkadaşlar, "Bize yapılmamasını istediğimizi kimseye yapmayız. Tayyip Bey'e bunu yapacaklarsa nasıl yanlışsa Özgür Bey'e yapıldığında da yanlıştır, esas olan sandıktır" diyen, bize hiç oy vermemiş, belki hiç oy vermeyecek ama büyük bir ferasetle Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

"EN UYGUN ZAMAN EN KISA ZAMANDIR"

"Sayın Genel Başkanım, Kılıçdaroğlu'nun 40 gün içerisinde kurultaya gidilmesi yönündeki adımlara nasıl bakıyor, tepkisi ne, olumlu bakıyor mu?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"Ben dünkü telefon görüşmemizde, kendisi "En uygun zamanda kurultay yapalım" demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bu çerçevede arkadaşlarımız herhalde görüşürler ve ona göre en doğru karar hep birlikte verilir. Ama burada hiç şüphe yok ki, siz de görüyorsunuz; en uygun zaman, en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız.

"Efendim butlan kararı sonrası, butlan kararı sonrası Kemal Bey ilk defa konuştu. Takip edebildiniz mi? "Özgür Bey'e yeni görevinde hayırlı olsun diyorum" dedi. Ve bir yüz yüze görüşme mümkün olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME ŞARTINI AÇIKLADI

"Değerli arkadaşlar, tabii siyasette çeşitli gelişmeler olur, ona göre pozisyonlar alınır. Biz dün telefonda birbirimize görüşlerimizi ifade ettik, şimdi teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı. Ondan sonrasında, kurultay kararı alındıktan sonra; ben bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm, büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.

"Efendim kurultay kararı, ben de aynısını soracağım. 40 gün, 40 günlük bir süreçten bahsediyorsunuz. Şimdi aranızda Kılıçdaroğlu ile de bir kavram uzlaşısı olduğu da görünmüyor. Siz en hızlı diyorsunuz, o en uygunu diyor. Ola ki 40 günde de kurultaya gitmedi Kılıçdaroğlu, ne yapacaksınız?" sorusuna CHP Lideri Özel şöyle yanıt verdi:

"40 günde kurultaya gitmediğini, zaten 40 günü bekleyecek halimiz yok orayı yanlış anlamayın yani. Öyle 40 gün bekleyelim ondan sonra değil. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le bu konuyu arkadaşlarımız görüşecekler. 40 gün içinde kurultayla ilgili o bir karar verir ve bir adım atarsa, bu hem partimiz için, hem ülkemiz için, ama hem de kendisi için en doğru karar olacak. Çünkü ben gerçekten üzülüyorum bazı işte sloganlara, bazı tepkilere... Sonuçta bunlar partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkilere... Ve sokağın sesini duyuyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar, bunu ben anlatmayayım yani size. O yüzden 40 gün sonraya, en kısa sürede kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Yoksa biz bu noktada bize Siyasi Partiler Kanununun, tüzüğün verdiği tüm imkanları kullanarak en kısa sürede kurultay için adımlarımızı atacağız zaten."

"Özgür Bey, Kılıçdaroğlu'nun onay vermeyeceğini anladık açıklamalarınızdan. Peki genel merkezde Kasım 2023'teki bir PM toplantısı çağrısı gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi kullanması konusunda bir girişime tavrınız nasıl olur?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"Öncesinde arkadaşların konuşması bu yönden çok zaruri. O toplantı, önceden görüşen arkadaşlarımızın da müştereken karar verdiği gibi 40 gün sonrasına bir kurultayı toplamak üzere, o günkü PM'yi toplantıya çağırma toplantısı olursa; ona zaten sadece ben değil, herhalde o toplantıya girerken giren bütün Parti Meclisi üyelerini, bugün pozisyonları ne olursa olsun ve Kemal Bey'i de buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta 40 gün sonrasına kurultay kararı almak üzere o salon kullanılmak istiyor olsun. Ama delegenin vermediği bir yetkiyi kullanmak üzere birtakım şeyler... insanlarda birtakım niyetlerin olduğu ifadesi bu kadar sert eleştiriliyor, bu kadar toplumsal reaksiyon alıyor. En kısa sürede kurultay yapmak için olduktan sonra elbette ki buraya gelişi herkes memnuniyetle karşılar, memnuniyetle uğurlar. Ama bu konudaki kanaatin önceden açık bir şekilde ifade edilmesi kıymetli olur."

"Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarında dikkat çeken bir kısım da vardı Sayın Genel Başkan. Ahlaki eleştiriler aldığını, CHP'nin ilk defa tarihinde ahlaki eleştiriler aldığını söyledi. Sizin buna yanıtınız, değerlendirmeniz ne olur?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi tarihini ben iyi biliyorum. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok haksız eleştiriler aldığı, hatta bazen çok haksız operasyonlardan, çok ahlaksız operasyonlardan sonra, , görev değişiklikleri oldukları ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde bunu kendi içinde bu ahlaksızlıklara kimsenin prim vermediği için birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçleri hep birlikte yaşadık. Şunu söylemek lazım; CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor doğru. Ama bize karşı yürütülen bu gayriahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi, ben kıymetlendirmem.

Çok net bir şey söyleyeyim, yani söyleniyor soruluyor her fırsatta; "Efendim işte hakkında suçlama olan belediye başkanlarımızın üyeliklerini askıya alma", bir ara böyle bir yola çıkış falan söyleniyordu. Arkadaşlar, örneğin Bayrampaşa Belediye Başkanı üç kez kendisine "AK Parti'ye geç, Cumhur İttifakı'na geç, operasyon yapmayalım." Silivri'de yatıyor parti değiştirmedi diye. Şimdi biz tutacağız bu arkadaşımızı partiden uzaklaştıracağız öyle mi? Suçu onun parti değiştirmemek.

Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip cumhurbaşkanı adayı olup iktidara yürüyor olmasaydı... Ben CHP'nin adayı falan değilim, tamamım, bugün Ekrem İmamoğlu dese ki "Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, daha da cumhurbaşkanı adayı değilim, ne haliniz varsa görün" dese, Ekrem İmamoğlu zaten içeride kalmaz. Onun suçu AK Parti'yi yenme suçu ve CHP'li olarak.

Hakan Bahçetepe için 9 ay iddianame yazamadılar. Neymiş efendim, belediye meclis çoğunluğu AKP'deymiş. Hakan Bahçetepe kendisi AKP'ye geçse içeride mi olacaktı? Şimdi biz bu arkadaşları ahlaksızlıkla suçlayacağız ve bunun üzerinden üyeliğini askıya alacağız. Geçmiş zaman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza 780 yıl istendiğinde, onu rüşvetle irtikapla suçladıklarında ben gittim yanında oturdum. İyi ki de yanında oturmuşum. İyi ki de yanında oturmuşum. İyi ki o gün biz Aziz Kocaoğlu'nun üyeliğini askıya almamışız. Aziz Kocaoğlu'nun yanında kaya gibi durmuşuz.

Ben şuna eminim ki bu yüce çatı altında size söylüyorum; ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de, bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım. O yüzden bugünkü siyasi konjonktür gereğince partiye yapılan bu saldırılara karşı, bu partinin genel başkanları Atatürk'ten aldıkları bir görevle bu partide, yaşı ne olursa olsun, herkese ağabeylik, babalık yapması gereken kişilerdir.

Bana gelip de, bana gelip de birisi kolumdan çekip de "Kızın okulda hırsızlık yapmış" dediğinde, ben onu "Şimdilik evlatlıktan reddediyorum" demem. "Yapmaz benim evladım" derim. Buradan bir kez daha söylüyorum; Ekrem Başkan'dan başlayıp, en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayriahlaki suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımız ve bu baba evinde, baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki; yapmaz benim evladım. Ben onu evlatlıktan reddetmem. Ne geçici, ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız.

" Efendim, "Bayrama kadar buradayız" demiştiniz, genel merkezi terk etmeme kararı almıştınız. Daha sonrasında da bu süreç devam edecek mi, burada kalmaya devam edecek misiniz, siz ve yönetim kurulunuz?" sorusuna Özel şöyle yanıt verdi:

"Bayramlar bitmez. Ramazan, Kurban biter, arkasından bir başka bayram gelir. Biz delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça ya da görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe, delegemizin 'otur' dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz"