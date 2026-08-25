Son Dakika | Adıyaman'da peş peşe deprem

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaklaşık 47 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk iki sarsıntı 3 dakika arayla yaşanırken, depremlerin büyüklükleri 3,7, 4,2 ve 3,6 olarak kaydedildi.

İLK DEPREM 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD’ın verilerine göre ilk deprem saat 21.40.33’te Sincik’te meydana geldi. 3,7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,01 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD söz konusu depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer: Sincik (Adıyaman)

Tarih: 2026-08-25

Saat: 21:40:33 TSİ

Enlem: 38.11833 N

Boylam: 38.44017 E

Derinlik: 7.01 km

3 DAKİKA SONRA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İlk sarsıntının ardından saat 21.43.52’de Sincik’te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, ikinci depremin büyüklüğünü 4,2, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

AFAD 2. depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Sincik (Adıyaman)

Tarih:2026-08-25

Saat:21:43:52 TSİ

Enlem:38.1305 N

Boylam:38.44433 E

Derinlik:7 km

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

AFAD, ikinci depremin ardından Sincik’te bir sarsıntı daha kaydetti. Saat 22.27.11’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.

AFAD, depremle ilgili şu bilgileri paylaştı: