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Son Dakika | Adıyaman'da peş peşe deprem

Son dakika haberi... Adıyaman’da yaklaşık 47 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. İlk iki sarsıntı yalnızca 3 dakika arayla 3,7 ve 4,2 büyüklüğünde gerçekleşirken, üçüncü deprem 3,6 büyüklüğünde kaydedildi.

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Son Dakika | Adıyaman'da peş peşe deprem
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaklaşık 47 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk iki sarsıntı 3 dakika arayla yaşanırken, depremlerin büyüklükleri 3,7, 4,2 ve 3,6 olarak kaydedildi.

Son Dakika | Adıyaman'da peş peşe deprem - Resim : 1

İLK DEPREM 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD’ın verilerine göre ilk deprem saat 21.40.33’te Sincik’te meydana geldi. 3,7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,01 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD söz konusu depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • Büyüklük: 3.7 (Ml)
  • Yer: Sincik (Adıyaman)
  • Tarih: 2026-08-25
  • Saat: 21:40:33 TSİ
  • Enlem: 38.11833 N
  • Boylam: 38.44017 E
  • Derinlik: 7.01 km

Son Dakika | Adıyaman'da peş peşe deprem - Resim : 2

3 DAKİKA SONRA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İlk sarsıntının ardından saat 21.43.52’de Sincik’te bir deprem daha meydana geldi. AFAD, ikinci depremin büyüklüğünü 4,2, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

AFAD 2. depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • Büyüklük:4.2 (Mw)
  • Yer:Sincik (Adıyaman)
  • Tarih:2026-08-25
  • Saat:21:43:52 TSİ
  • Enlem:38.1305 N
  • Boylam:38.44433 E
  • Derinlik:7 km

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

AFAD, ikinci depremin ardından Sincik’te bir sarsıntı daha kaydetti. Saat 22.27.11’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.

AFAD, depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

  • Büyüklük: 3.6 (Ml)
  • Yer: Sincik (Adıyaman)
  • Tarih: 2026-08-25
  • Saat: 22:27:11 TSİ
  • Enlem: 38.11917 N
  • Boylam: 38.44483 E
  • Derinlik: 7.93 km
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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