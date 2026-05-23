Polisten kaçan şüpheli suç üstü yakalandı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokak’ta polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunduğu belirtilen M.K.’yi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yapmak istedi.

Polisin ihtarına uymayan şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Takibe başlayan ekipler, kovalamaca sırasında şüphelinin üzerinde tabanca bulunduğunu fark etti.

SİLAH VE MERMİLERİNE EL KONULDU

Kısa süren takip sonrası yakalanarak gözaltına alınan M.K.’nin üzerinde yapılan incelemede, tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Silah ve mermilere el konuldu.

Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)