Bursa'da zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı 1 kişi öldü

Bursa Orhangazi girişindeki Yeniköy Kavşağı'nda sabah saatlerinde 4 araç birbirine girdi. 40 yaşındaki Orhan Ateş'in yaşamını yitirdiği zincirleme kazada, aynı aileden 3 kişinin de aralarında bulunduğu 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde bulunan Yeniköy Kavşağı’nda meydana geldi. Orhangazi girişi mevkiindeki kavşakta; 16 R 8931 ve 16 AZ 7973 plakalı otomobiller, 16 CUZ 04 plakalı hafif ticari araç ve 16 RBB 68 plakalı kamyonet çarpıştı.

BEŞ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 06 AZ 7973 plakalı otomobilde bulunan Cemal İ. (45), Emel İ. (42) ve Merve İ. (19) ile 16 R 8931 plakalı otomobildeki Orhan Ateş ve sürücü Serhat Arslan (39) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 40 yaşındaki Orhan Ateş, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Cemal İ., Emel İ., Merve İ. ve Serhat Arslan’ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Dört aracın karıştığı ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor. (DHA)

