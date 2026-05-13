Öcalan'ın 'Demirtaş sözlerini' yayımlayan gazeteci işsiz kaldı

Son dönemde duraksamaları nedeniyle gündemde olan İmralı Süreci, Nisan ayının sonlarında yayımlanan İmralı notları ile gündeme oturmuştu. Öcalan sözlerinde; AİHM kararlarına rağmen hala tahliye edilmeyen Demirtaş ile sürecin yürütülmesi eleştirilerine sert çıkmış, "Selahattin diyorlar. Selahattin ne yapabilir?" dediği iddia edilmiş, süreçte başmüzakerecinin kendisi olduğunu savunmuştu. DEM Parti ise konu üzerine yaptığı açıklamada bu sözlerin doğru olmadığını net şekilde savunmuştu.

Diyarbakır merkezli Sur Ajans internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, Öcalan'ın "Başmüzakereci benim" dediği İmralı görüşme notlarını yayımlamasının ardından görevinden ayrılmak durumunda açıkladı.

DEM Parti çevreleri ile yaptığı görüşmelerde söz konusu haberin sürecin ruhuna zarar verdiği beyanlarının ardından haberi kaldırmaya ikna olduğunu ifade eden Oral, 5 Mayıs'taki açıklamasında Sur Ajans'ın bu haber nedeniyle zarar görmemesi için görevinden ayrıldığını ve ajansla bir bağının kalmadığını duyurdu.

Mahmut Oral'ın açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği gibi, kısa bir süre önce Sur Ajans’ın Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştim. Bu görevi aldıktan sonra, gazetecilik açısından son derece önemli ve olağanüstü haber değeri taşıdığına kanaat getirdiğim bir dizi belgeye ulaştım. İmralı’da bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çeşitli görüşmelerini içeren bu notları da haberleştirerek, Sur Ajans’ın internet sitesinden de yayımladım. Bu haber yayımlandıktan sonra DEM Parti çevreleri, söz konusu notların orijinal belgeye bağının olmadığından bahisle, bazı kişi ve çevrelere yönelik ifadeler eklendiği yolunda bir açıklama yaptı. Açıklamada devamla “Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin diyalog ve çözüm zeminini zedelediğini belirtmek isteriz. Bir kez daha açıkça vurguluyoruz: İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile görüşen aile üyeleri ve avukatları dışında herhangi bir kaynaktan servis edilen; resmi, doğrulanabilir ve güvenilir bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Kamuoyunun bu tür içeriklere karşı dikkatli olması, sağlıklı bir diyaloğun sürdürülebilirliği ve çözüm sürecinin gerekleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bütün tarafların bu konuda hassas ve duyarlı olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” denildi. Bu açıklamanın öncesi ve sonrasında haberle ilgili olarak, DEM Parti çevreleri ile bir dizi görüşme trafiği yaşadım. Söz konusu haberin, sürecin ruhuna zarar verdiği yolundaki beyanları, beni haberin kaldırılması konusunda ikna etti. Bu arada şunu da vurgulamakta yarar görmekteyim. Zira; iktidar cephesinin, salt bu haber nedeniyle dahi olsa İmralı ile bundan böyle görüşmeleri kısıtlayabileceğine dair başkaca kaynaklardan tarafıma bir bilgi aktarıldı. Bu durumun sürece zarar vereceği apaçık ortada olduğundan, ben de söz konusu haber metnini Sur Ajans’ın internet sitesinden kaldırdım. Haberin kaldırılmasının ardından DEM Parti İmralı Heyeti’nden tarafıma yapılan açıklamada, haber nedeniyle üzerlerinde oluşan olumsuz yükün, ortadan kalktığı iletildi. Zaten, gelinen aşamada gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamaları, gerekse MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dozu artan çıkışları da, söz konusu haberin olumsuz bir etki yaratmadığını ortaya koymaktadır. Durum böyle iken, haberle ilgili olarak halen de kimi çevrelerde tartışmalar yürütülmekte olduğunu, Sur Ajans’ın müktesebatının da tartışmalarda dile getirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Sur Ajans’ın söz konusu haber nedeniyle manevi baskıya maruz kalmasını önlemek adına, söz konusu haberin tüm sorumluluğunu üstlenerek, anılan haber yayımlanırken ajansın geçmiş dönem yetkililerinin hiçbir dahlinin bulunmadığını da ısrarla belirterek, Sur Ajans’ın bundan böyle haber nedeniyle zarar görmemesi için Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldığımı, bundan böyle ajansla hiçbir organik bağımın kalmadığını üçüncü tarafların dikkatine sunarım."