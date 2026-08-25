Nikahtan bir gün önce ayrıldı: Gelinsiz düğün yaptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde nikahtan bir gün önce nişanlısıyla ayrılma kararı alan Ali Akın, düğün salonunda gelinsiz eğlence düzenledi.

Almanya’da yaşayan Ali Akın ve kız arkadaşı bir süre önce evlenmeye karar verdi. Çiftin yaklaşık bir yıl önce ilk kiraladığı düğün salonu sözleşmesi, çıkan anlaşmazlıklar yüzünden iptal edildi. İkinci kez evlilik kararı alan çift Nazilli’de bir düğün salonu tuttu. Ancak nikaha bir gün kala yine ayrılma kararı aldılar.

Ali Akın, evlilikten vazgeçme kararında altın ve maddi taleplerin yanı sıra daha önce yaşanan bazı sorunların yeniden gündeme gelmesinin etkili olduğunu belirterek, “Düğün için burada bir düğün salonu tuttuk. Maalesef olmadı. Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. İlkinde de olmamıştı, ikincisinde de olmadı” dedi.

SALONU İPTAL EDİLEMEYİNCE AKRABALARINI ÇAĞIRIP EĞLENDİ

Düğün tarihinin yaklaşması sebebiyle salonun sözleşmesini iptal edemediğini söyleyen Ali Akın, organizasyonu iptal etmek yerine akrabalarını ve yakın arkadaşlarını davet etti. Akın, gece boyunca müzik eşliğinde yakınlarıyla eğlencenin tadını çıkardı.

Yurt dışında yaşadığı için aile bireylerinin bir araya gelmesinin güç olduğunu söyleyen Ali Akın, yaşanan durumun kendileri için bir aile buluşmasına dönüştüğünü ifade etti. (DHA)