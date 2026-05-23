Muş’ta dereye düşmüştü: Aramalar Batman hattında yoğunlaştı

Muş’ta günlerdir süren umutlu bekleyişte arama çalışmaları, Batman hattında yoğunlaştırıldı. Cevizlidere köyünde dereye düşerek kaybolan 61 yaşındaki Gülsima Yıldız için ekipler, zorlu coğrafyada zamanla yarışıyor.

ÜÇ KOLDAN ARANIYOR

Cevizlidere Çayı’nın yaklaşık 25 kilometrelik menderesli güzergâh boyunca Sason’daki Sarı Çoban Çayı ile birleşmesi, ardından suyun Batman Barajı’na kadar 36 kilometre daha ilerlemesi nedeniyle ekipler toplam 61 kilometrelik hatta tarama gerçekleştiriyor. Her gün farklı noktalarda sürdürülen çalışmalarda karadan, sudan ve havadan dron destekli aramalar yapılıyor.

Bölgedeki operasyonlara AFAD’ın yanı sıra jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma birimi, dalgıç timleri, ANDA Arama Kurtarma ekipleri ve AFAD gönüllüleri katılıyor. Özellikle sarp arazi yapısı ve değişken hava koşulları, çalışmaları güçleştirirken ekiplerin sahadaki mücadelesi devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

ANDA Arama Kurtarma gönüllüsü Mehmet Taner, yürütülen çalışmaların büyük bir koordinasyon içinde sürdüğünü belirterek, "Temel hedefimiz kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak ve ailesine umut olacak bir haber verebilmek. Sahadaki tüm ekipler gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Sonuç alınana kadar arama faaliyetleri kararlılıkla sürecek" dedi. (DHA)












