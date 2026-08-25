"Kirpi Ahmet" cinayetinin firar eden sanığı yakalandı

Zonguldak’ta 16 yıl sonra aydınlatılan ‘Kirpi Ahmet’ lakaplı Ahmet Yılmaz cinayetinin azmettiricisi olmakla yargılanan Emircan İleri, ev hapsindeyken elektronik kelepçesini parçalayıp kaçtıktan sonra yakalandı.

Zonguldak’ta 9 Aralık 2010’da bir balıkçı, suları çekilmiş Ulutan Barajı kenarında insan kemikleri keşfetti. Soruşturma sürecinde 2012’de gerçekleştirilen DNA analizinde kemiklerin, 2008’de kaybolan evli ve 5 çocuk babası ‘Kirpi’ lakaplı Ahmet Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. O dönemki incelemelerde Ahmet Yılmaz’ın ‘öldürüldüğüne dair emare bulunmadığı’ gerekçesiyle, DNA sonucunun açıklandığı 2012’de dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Emircan İleri’nin liderliğini yaptığı iddia edilen ancak beraat ettiği 32 sanıklı suç örgütü dosyasında en ağır cezayı alan Hüseyin P.’nin ifadesi üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı ve dosya yeniden açıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonucunda Emircan İleri, Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve Baycan İleri’nin cinayeti uzun yıllar gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Ahmet Yılmaz’ın otomobilde boğulduktan sonra cesedinin çuval içinde terk edilmiş bir maden ocağına bırakıldığı, ardından da baraja atıldığı belirtildi.

LÖSEMİDEN ÖLDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren’e ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan, Emircan İleri’ye ise azmettiricilikten dava açıldı. Baycan İleri’nin 2017’de lösemiden öldüğü tespit edildi. Dosya çerçevesinde İlker Eren Kasım 2025’te tutuklanıp sonradan serbest bırakıldı. Şubat 2026’da Tarık Yolcu ile Köksal Aktaş tutuklanırken, Emircan İleri hakkında ev hapsi kararı verildi.

ELEKTRONİK KELEPÇESİNİ PARÇALAYARAK KAÇTI

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam ederken ev hapsindeki Emircan İleri, 2 ay önce elektronik kelepçesini parçalayarak kaçtı. Ekiplerin operasyonu sonucunda yakalanan İleri, ‘ev hapsi ihlali’ ve ‘mala zarar verme’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. İleri’nin adliyedeki işlemleri devam ediyor. (DHA)





