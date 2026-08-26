Kamyondan kimyasal sızdı: 2 kişi hastanelik oldu bölge acil alarma geçti

Kocaeli'nden Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan C.Ç. idaresindeki 41 AET 051 plakalı kamyonda seyir halindeyken sızıntı meydana geldi. Çevredekilerin uyarısı üzerine kamyon şoförü, aracı Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekti.

KAMYONDAN KİMYASAL SIZINTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan B.G. ve S.A., kimyasal maddeden etkilenerek Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekipler, sızan kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlattı. Çevre sakinleri, olası bir zehirlenme riskine karşı dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, temizlik suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na akma ihtimaline karşı da önlem aldı.

YOL SABAHA KADAR KAPALI

Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamyonun D-100 kara yolunda sızdırması üzerine emniyet amacıyla yan yola çekildiğini belirtti. Demirel, "Tüm ekipleri çağırdık. İlk anda oluşan gazdan dolayı 2 vatandaşımız solunum yoluyla ilgili sorun yaşadı. Bilgi alıyoruz onlardan, müşahede altındalar. Ekipler temizliği yaptı, kontrol amaçlı sabaha kadar bu yol kapalı tutulacak" dedi.

(AA-DHA)