İYİ Partili Türkoğlu o anları anlattı! Gazileri ziyaretinde polis müdahalesiyle hastanelik olmuştu

Özlük hakları için Ankara sokaklarına çıkan er gaziler ve şehit yakınları polis ablukasına alınırken, kendilerine destek veren İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu darbedilerek hastanelik edildi. Darp görüntüleri ve hastane raporuyla tescillenen şiddete karşı İçişleri Bakanlığı ile Emniyet sessizliğini korurken; kalbinde dört stent bulunan milletvekilinin yerde sürüklendiği anlar kamuoyunda tepki topladı.

TÜRKOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: MÜCADELEMİZ MAHFİLLERİN POLİSİ OLANLARLA

Kurtuluş Parkı'ndaki polis müdahalesinin ardından taburcu olan ve İnegöl İlçe Başkanlığı'nda kameraların karşısına geçen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaşadıklarını ayrıntılarıyla aktardı. Basın mensuplarının alandan zorla çıkarılmasına ve danışmanına yönelik müdahaleye itiraz ettiği sırada hedef alındığını belirten Türkoğlu, şunları söyledi:

"Efendim Ankara'da günlerdir haklarını arayan er şehit aileleri ve er gazilerimize destek için dün Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerinde yine yanlarındaydık. Her zamanki gibi adeta polis ablukası altındaydılar. Bugünlerde teröristlere manidar biçimde şefkatli davranan kolluk güçleri, anayasal haklarını kullanan gazilerimize yine tahammülsüzdüler. Nitekim önce basın mensuplarının alandan zor kullanılarak çıkarılmasına tepki gösterdim. Danışmanım Aytaç Cihan'ın görüntü alması engellenirken kendisine yapılan karga tulumba müdahaleye de itiraz ettim. İşte o anda üzerime yöneldiler. Tekme, yumruk, kalkan darbeleriyle yere düştüm. Dört stenti bulunan bir kalp hastası olarak başıma, yüzüme, göğsüme darbeler aldım. Sonrasını hatırlamıyorum.

Gözlerimi Hacettepe Acil'de açtım. Vücudumdaki yaralanmalar hastane raporuyla teyit edildi ve kayıt altına alındı. Elbette bunun hesabını hukuk önünde mutlaka soracağım. Ama özellikle söylüyorum: Görevini onuruyla yapan Türk polisinin tamamını, birkaç kendini bilmez ahlaksızın davranışı üzerinden suçlamayacağım. Milletimizin can güvenliği için fedakarca görev yapan polislerimiz tabii ki başımızın tacıdır. Bizim mücadelemiz polisimizle değil, hukuksuzlukla, keyfilikle ve hakları yok sayanlara karşıdır. Bizi ne kadar döverseniz dövün, ne kadar baskı kurarsanız kurun, milletin hakkını savunmaktan geri durmayacağız. Olayın ilk anından itibaren yanımda olan ve büyük bir özveriyle ilgilenen ve kısa sürede bizi ayağa kaldıran Hacettepe Üniversitesi Acil Servisi'nin fedakar sağlık ekibine şükranlarımı sunuyorum.

Meselenin özeti şu ki; devletin üniformasını taşıyıp devletin polisi değil, başka mahfillerin polisi olanlar yüzünden kahraman Türk Polis Teşkilatımızı zan altında bırakmayacağız. Ama bu çürük elmaları mutlaka ayıklayacağız. Bursa'ya dönüşümüzde gecenin 02.30'unda bizi vefalı bir şekilde karşılayan dava arkadaşlarıma minnettarım. Canımız pahasına da olsa, Allah ömür verdikçe bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hiçbir saldırı bizi iyilik yolundan döndüremez. Biz dün olduğu gibi bugün de, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diyeceğiz. Tabii ki şehit ailelerinin, tabii ki gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

YENİ GÖRÜNTÜLERLE TESCİLLENEN MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Ankara'da özlük hakları için Güvenpark'ta başlattıkları eylemi Milli Savunma Bakanlığı önüne taşımak isteyen er gaziler ve şehit yakınları, Kurtuluş Parkı'nda polis ablukasına alındı. Alanda "Uyum Evi'nde eziyetle karşılaşıyoruz" diyerek seslerini duyurmaya çalışan gazi ve şehit yakınlarına müdahale edildiği sırada yeni görüntüler ortaya çıktı. Video kayıtlarında, gazilere destek vermek için alanda bulunan Selçuk Türkoğlu'nun polis ekipleri tarafından yere düşürüldüğü ve darbedildiği anlar yer aldı.

Olayın ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Türkoğlu'nun tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, "Selçuk Türkoğlu vekilimiz an itibarıyla taburcu olmuştur. Sağlık durumu şu an için gayet iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

Tedavi sürecinde açıklama yapan İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, "Genel Başkan Yardımcımız, Bursa Milletvekilimiz Selçuk Türkoğlu, Kurtuluş Parkı’nda hakkını arayan gazilerimize destek olmak için bulunduğu sırada orantısız bir müdahaleyle yaralanmıştır. An itibarıyla Hacettepe Acil’de tedavisi sürmektedir. Öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya olmayacağız!" dedi.

Türkoğlu'nun tedavi gördüğü hastane önünde konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı ise vekil ile danışmanının gözaltına alınmaya çalışıldığını, polislere yönelik hukuki işlem başlatacaklarını belirterek şu bilgileri paylaşmıştı:

"Vekilimizin kalbinde dört tane stent var, zaten kalp rahatsızlığı var, orada yapılan şiddet ve müdahaleyle birlikte bir kalp spazmı ya da bir sağlık sorunu yaşayarak hastaneye, acil servise kaldırıldı. Şu anda da hastanede, acil serviste. Tansiyonunun düşmesi noktasında hala sorunlar yaşanıyor. Sağlık durumu hala çok iyi değil."

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de müdahale anına ilişkin, "Kurtuluş Parkı'ndaki gazilerimize destek olmaya giden Genel Başkan Yardımcımız, Bursa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Türkoğlu’nun danışmanı alandaki emniyet görevlileri tarafından darp edilmiştir. Danışmanıyla birlikte darp edilen Milletvekilimiz Sayın Türkoğlu yere düşmüş, yerde sürüklenmiş, bu esnada bir kalp spazmı geçirmiştir. Kafasına aldığı darbeler sebebiyle yürüyemeyen Sayın Türkoğlu, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine götürülmüştür. Halen acil serviste gerekli tıbbi müdahaleler sürmektedir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Meclis Başkanı'ndan acil açıklama bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU VE TÜRKOĞLU'NDAN HUKUKİ HESAP AÇIKLAMALARI

Olayın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Meslek namusunu yitirmiş bu kendini bilmezi, namuslu meslektaşları zapt etmeye uğraşmışlar ama maalesef başaramamışlar. Biz, şeref ve haysiyetimizi, şeref ve haysiyetinden emin olmadığımız zevata emanet etmeyeceğimiz gibi, üniformasının şerefine layık olmayan karakter düşkünleri yüzünden kahraman emniyet teşkilatımızı töhmet altında bırakmayız. Aynı hassasiyeti Sayın İçişleri Bakanı’ndan ve Sayın Ankara İl Emniyet Müdürü’nden bekliyoruz."

Hastanede tedavisi sürerken sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama da yapan Türkoğlu ise şu ifadeleri kaydetti:

"Bilenler biliyor; hayatımız boyunca hep derdimiz vatan, derdimiz millet diyenlerdeniz. Vatandaşın canı nerede yanıyorsa biz oradayız. Bu uğurda başımıza ne gelirse gelsin, onur nişanesi sayarız. Kendi canımız yansa bile, 'eyvallah' deriz. Şehit aileleri ve gazilerimizin hak arama mücadelesine destek için gittiğimiz Kurtuluş Parkı’nda, kolluk kuvvetlerinin kullandığı orantısız gücün bir hedefi de biz olduk. Yumruklu, tekmeli, kalkanlı darbelerden nasibimize düşeni aldık. Arayan soran, hastaneye koşup gelen, başta Kıymetli Genel Başkanım Müsavat Dervişoğlu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok şükür iyiyim, daha da iyi olacağım. Neyin hıncını aldıklarını bilmediğim olayın müsebbiplerinden, bunu neden yaptıklarını tabii ki hukuk yoluyla soracağım günler gelecek. Canım pahasına da olsa, Allah ömür verdikçe millet adına hak arama davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Hiçbir saldırı beni İYİ’lik yolundan döndüremez! Benim için endişelenen herkese şükran borçluyum… Sağ olun, var olun…"