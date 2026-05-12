İstanbul'u saat vererek uyardı: Yarın sabaha kadar sürecek

İstanbul’da etkisini sürdüren bahar havası, yerini yeniden serin ve yağışlı hava sistemine bırakmaya hazırlanıyor. AKOM verilerine göre salı günü kentte sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak. Ancak akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklarda düşüş yaşanacak ve sağanak yağış yeniden geri dönecek.

Bugün akşam başlayıp yarın sabah erken saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken, öğle saatlerinde 26 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 17 dereceye, gece ise 15 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 45 ile 85 arasında değişeceği belirtilirken, lodos yönünden esecek rüzgarın zaman zaman 40 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

AKOM’un değerlendirmesine göre, hafta boyunca sıcaklıklar 24-26 derece bandında yaz değerlerine yaklaşsa da akşam saatlerinden itibaren düşüş yaşanacak.

HAFTALIK TAHMİN PAYLAŞILDI

13 Mayıs Çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ise yağmurlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının 13 ila 23 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, yağış miktarının 2 ila 5 kilogram arasında olması öngörülüyor.

14 Mayıs Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların 11 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yağış miktarının 3 ila 7 kilogram arasında olacağı bildirildi.

15 Mayıs Cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içerisinde yağış beklenmezken sıcaklıkların 11 ila 21 derece arasında değişeceği tahmin edildi.

16 Mayıs Cumartesi günü ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 24 derece olması bekleniyor.

17 ve 18 Mayıs tarihlerinde yeniden yağışlı havanın etkili olması beklenirken, hafta sonunun son günlerinde aralıklı sağanak geçişlerinin görülebileceği ifade edildi.