Hazır olmayan fena yakalanacak: AKOM İstanbul'u bugünden uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları ilgilendiren hava durumu raporunu yayımladı. 25°C civarında seyreden ve yaz değerlerini aratmayan sıcaklıklar, salı akşamı itibarıyla yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.

SICAKLIKLAR ÇAKILACAK

Pazartesi gününü güneşli ve ılıman bir havayla geçiren megakentte, Salı akşamından itibaren termometreler hızla inişe geçecek. Hafta boyunca mevsim normallerinin altına gerileyecek olan sıcaklıkların, özellikle Perşembe günü 17°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 10°C seviyelerine kadar gerileyecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA

Haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul’da sadece sıcaklık düşüşü değil, aynı zamanda yağış geçişleri de etkili olacak.

Salı ve Perşembe: Aralıklı sağanak yağışların en etkili olacağı günler olarak öne çıkıyor. Yağış miktarının metrekareye 3-10 kg arasında olması tahmin ediliyor.

Sabah saatlerine dikkat: Çarşamba ve Cumartesi günleri ise özellikle sabah saatlerinde yerel yağış geçişleri bekleniyor.

AKOM’DAN "DİKKAT" ÇAĞRISI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 23-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların yarın akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği bildirildi. Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin olacağı tahmin ediliyor.