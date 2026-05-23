Hatay’daki selde kaybolan gençten acı haber geldi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 gün önce meydana gelen sel felaketinde akıntıya kapılarak kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa’nın cansız bedeni bulundu. Selde kaybolan diğer genç Deniz Hoşgel’in cenazesine ise dün ulaşılmıştı.

20 KİLOMETRELİK HATTA DEV ARAMA OPERASYONU

Kentte 3 gün önce etkili olan şiddetli sağanak yağış, Samandağ ilçesinde sel felaketine yol açmıştı. Sel sularına kapılarak kaybolan Musa Paşa’yı bulabilmek için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.

Sahil Güvenlik, itfaiye, jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllülerin katıldığı çalışmalarda, Karaçay mevkisinden Asi Nehri’nin denize döküldüğü noktaya kadar uzanan yaklaşık 20 kilometrelik hat didik didik arandı. Arama faaliyetlerine dronlar ve iz takip köpekleri de destek verdi.

CANSIZ BEDENİ ZEYTİNLİKTE ÇALIŞAN BİR VATANDAŞ BULDU

Musa Paşa’nın cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 2 kilometre uzağında, bir yakınının tarlasında çalışan Serkan Kocaoğlu tarafından fark edildi.

Kuzenine ait tarlada zeytin budama ve temizlik işleri yaptığı sırada çalıların arasında bir ceset gördüğünü belirten Kocaoğlu, durumu hemen bölgedeki arama ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından talihsiz gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ÖNCE ARAÇLARI, ARDINDAN CENAZELERİ BULUNDU

Sağanak yağışın vurduğu ilçede sel sularına kapılan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki arkadaşı Musa Paşa’nın izini süren ekipler, dün iki gencin içinde bulunduğu değerlendirilen otomobili kaza yapmış halde bulmuştu.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, ilk olarak Mağaracık Mahallesi’nde, Asi Nehri’nin denizle buluştuğu noktada Deniz Hoşgel’in cansız bedenine ulaşmıştı.

Musa Paşa’nın da bulunmasıyla birlikte selde kaybolan iki gencin de acı haberi gelmiş oldu. (AA)