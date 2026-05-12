Gürültü kavgasında kan akmıştı: Dilara'yı öldüren komşusuna müebbet

Zonguldak-Gökçebey'de 28 Eylül 2025 tarihinde komşular arasında gürültü kavgası çıktı.

Erkek arkadaşı Faruk B. ile evlerinin önünde yüksek sesle müzik dinleyen Dilara Yıldırım'a komşuları tepki gösterdi.

Bu sırada B.S., komşusu Yıldırım ile erkek arkadaşına tepki gösterince tartışma çıktı. B.S.’nin oğlu Serdar Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Serdar Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilin lastiklerini de kesip zarar verdi.

Diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Dilara Yıldırım, kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme, Serdar Subaşı hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim ile Faruk B.’ye yönelik 'Mala zarar verme' suçundan 1 ay 15 gün, 'Yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Dilara Yıldırım’a yönelik ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçu sabit görülen sanığa takdiri indirim ile müebbet hapis cezası verildi. (DHA)