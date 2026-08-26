Güllü'nün yaşamını yitirdiği günden yeni görüntüler ortaya çıktı

Yalova'da yaşanan ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandıran şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

OLAY GECESİNE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu görüntülerde, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sonrası yaşadığı panik anları yer alıyor. Görüntülerde Gülter'in polis ekiplerine defalarca "Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?" diye sorduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca olay sırasında odada bulunan ve "yalan tanıklık" suçlamasıyla yargılanan arkadaşı Sultan Nur Ulu da yer alıyor.

SORUŞTURMA 11 AY SONRA TAMAMLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer alan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanatçının kızına ait odanın penceresinden düştüğü, 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

SAVCILIK: GÜLLÜ'YÜ ODAYA GETİRMEK İÇİN EN SEVDİĞİ ŞARKI AÇILDI

İddianameye göre, Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği 'Malkata' isimli roman havasını açmasını istedi. Müziği duyan Gül Tut'un "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.

BAŞSAVCILIK: ÖNCEDEN TASARLAMIŞ

Olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan incelemede, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiği tespit edildi. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak pencereden aşağı attığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında ikinci sanık olarak yer alan Sultan Nur Ulu'nun ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(DHA)