Fenerbahçe tribün lideri çete hesaplaşmasında vurulmuş! İddianame Daltonlar izi

İstanbul sokaklarının organize suç örgütlerinin serbestçe hesaplaştığı bir alana dönüştüğünü gösteren yeni bir iddianame daha tamamlandı. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e Üsküdar'da düzenlenen silahlı saldırının arkasından, uluslararası boyuta uzanan çete savaşları ve intikam planları çıktı. Savcılık, çete üyeleri hakkında 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRININ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik 30 Aralık gecesi İstanbul Üsküdar'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayın geçmişte yaşanan örgütsel hesaplaşmalarla bağlantılı olduğu belirtildi. Dava dosyasında, Halil Ay ve Daltonlar Suç Örgütü detayı dikkati çekti.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEN FRANSA'YA UZANAN SÜREÇ

Sabah'ta yer alan habere göre, Ay Grubu Suç Örgütü lideri Halil Ay, 2023 yılında Fransa'da bir çiftlik evinde öldürüldü. Halil Ay, bu cinayetten aylar önce, Ocak 2023'te İstanbul Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırıya uğramıştı. İddianamede, Gümüştekin'e yönelik eylemin temelinde bu olaylar zincirinin yattığı vurgulandı.

14 Ocak 2023'te "Daltonlar" suç örgütünün, "Anucurlar" çetesi lideri Halil Ay'ı öldürmek amacıyla seyir halindeki aracını Haliç Köprüsü üzerinde kurşun yağmuruna tutmasıyla Cumali Aslan hayatını kaybetti .

"DALTONLAR" BAĞLANTISI

İddianameye göre Haliç Köprüsü'ndeki saldırıyı Daltonlar Suç Örgütü üstlendi ve İbrahim Gümüştekin bu aşamada örgüte yardımcı oldu. Ay Grubu'nun, yaşanan olaylardan Gümüştekin'i sorumlu tuttuğu ve ondan intikam alma amacıyla hareket ettiği dosyada yer aldı. İddianamede, örgütün bu süreçleri gerekçe göstererek Gümüştekin'e yönelik eylem planladığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

10 KİŞİ HAKKINDA 21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Saldırganların olay sonrası örgüt lideri Abdurrahman Ay ile yaptıkları telefon görüşmeleri de delil olarak dosyaya girdi. Savcılık; örgüt lideri Ay ile eylemi gerçekleştiren sanıkların da aralarında yer aldığı 10 kişi hakkında dava açtı. Şüpheliler için, "Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Silahlı örgüt üyeliği" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi.