Ev arkadaşlarını katledip kilitli kalınca 112'den yardım istediler! Karakolda da birbirlerine girdiler

Adana’da 21 yaşındaki Tamer İnan ile 24 yaşındaki Mehmet Solak, birlikte alkol içtikleri sırada tartıştıkları 33 yaşındaki ev arkadaşları Emrah Kocaoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım isteyen şüpheliler, itfaiyenin kapısını kırdığı dairede gözaltına alındı. Sorgularında birbirini suçlayan şüpheliler tutuklandı.

Olay, 20 Ağustos’ta saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi. 33 yaşındaki Emrah Kocaoğlu ile 21 yaşındaki ev arkadaşları Tamer İnan ve 24 yaşındaki Mehmet Solak arasında alkol içtikleri sırada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, İnan ve Solak ile Kocaoğlu arasında arbede çıktı.

İÇERİDE KİLİTLİ KALIP YARDIM İSTEYİNCE YAKALANDILAR

Arbede sırasında Kocaoğlu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Emrah Kocaoğlu kanlar içinde koltuğa yığılırken, şüpheliler ise bıçağı pencereden attı. Bir süre sonra şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım istedi.

KAN LEKELİ BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU

Şüphelilerini ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri girebildi. Sağlık ekibi, yerde yatan Kocaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme yapan polis, üzerinde kan lekesi bulunan ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağı, apartman bahçesinde buldu. Bunun üzerine Tamer İnan ile Mehmet Solak gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Sorguya alınan şüpheliler, birlikte içki içtiklerini ve hatırlamadıkları bir nedenle tartıştıklarını, Emrah Kocaoğlu’nu kendilerinin bıçaklamadığını belirterek, suçu birbirinin üzerine attı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İnan ile Mehmet Solak, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bahçede bulunan bıçak ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. (DHA)