CHP'den Trump'ın Erdoğan'a teşekkür paylaşımına sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiği sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Trump, paylaşımı bir süre sonra kaldırdı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ‘dünyanın yüzyıllardır beklediği lider’ dedi” ifadelerine tepki göstererek, ABD’nin Orta Doğu politikalarını eleştirdi.

"FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMA DESTEK VERDİĞİ İÇİN Mİ?"

Başarır şu ifadeleri kullandı:

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, onu somutlaştırıyor." dediğini iddia ederek teşekkür etti: "Teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan!" Soruyorum: ABD Başkanı Trump hangi yönüyle ‘yüzyılların beklediği lider?' Irak’ı, Suriye’yi, İran'ı bombalayan Amerikan politikalarının temsilcisi olduğu için mi? Filistin’deki soykırıma destek verdiği için mi? Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp uluslararası hukuku hiçe saydığı için mi? Yoksa antiemperyalist partimiz CHP'ye yapılan mutlak butlan darbesinden memnuniyet duyduğu için mi? Kurucumuz, kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: "Hangi istiklal vardır ki, yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir..."

"KAYBETTİKLERİ MEŞRUİYETİ TRUMP KAPISINDA ARIYORLAR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise paylaşımında, iktidarın Trump’ın açıklamalarına yönelik resmi bir yalanlama yapmadığını savundu.

Trump dünyaya "Erdoğan bana hayran, gücün simgesisin dedi" diye tweet atıyor. İktidar kanadı ise resmi tek bir yalanlama yapamayıp İletişim Başkanlığı’nın fısıltı kalemleriyle "Ankara öyle olmadığını iletti" diye tweet attırıyor, silinmesi için telefonlar açılıyor.

İçeride halkın iradesine karşı 19 Mart ve "Mutlak Butlan" darbeleriyle yargı tiyatrosu kuranlar, kaybettikleri meşruiyeti Trump’ın kapısında arıyor. Kendi halkına karşı aslan kesilip, koltuk diyetini Trump’a Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığıyla ödeyenlerin ezikliği budur. Meşruiyet Beyaz Saray'dan değil, milletten alınır!

"NEYİN KARŞILIĞI BU SÖZLER?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Trump’ın paylaşımında yer alan ifadelerin “utanç verici” olduğunu belirtti.