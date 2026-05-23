ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Trump, paylaşımında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürler” ifadelerini kullanırken, “Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi” sözlerine de yer verdi.

Paylaşım, iki lider arasında 20 Mayıs’ta gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiği ve ihtilaflı konularda makul çözümlerin mümkün olduğuna inandığını ifade ettiği belirtildi.