CHP'den 'kasa boşaltıldı' iddialarına belgeli yanıt!

İktidar medyasından TGRT haber yorumcusu Barış Yarkadaş'ın CHP'ye yönelik "kasa boşaltıldı" iddiasına partinin Hazineden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat yanıt verdi.

Karabat, iddiaları sert sözlerle reddederek parti mali yapısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Karabat, “Her şey kayıt altında. Biz ahlaksız mıyız? Partiyi en doğru şekilde yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz” dedi.

1 MİLYAR 15 MİLYON TL

CHP’nin 22 Mayıs 2026 itibarıyla mali durumuna ilişkin bilgi veren Karabat, partinin kasasında şu anda 1 milyar 15 milyon TL bulunduğunu söyledi.

Gazeteci Bahar Feyzan'a konuşan Karabat’ın verdiği bilgilere göre, görev süresi boyunca örgüt yardımları artırıldı. Parti personeline devletin yaptığı artışın çok üzerinde, yüzde 67 oranında zam yapıldığı belirtilirken, üç ayda bir verilen ikramiyelerin de artırıldığı ifade edildi. Ayrıca personele bayramlarda asgari ücret tutarında ek ikramiye verildiği ve personel sayısının da yükseldiği kaydedildi.

Tüm bu harcamalara rağmen CHP kasasında 1 milyar 15 milyon TL bulunduğunu belirten Karabat, faiz gelirinin ise 140 milyon TL’nin üzerinde olduğunu söyledi.

164 MİLYON TL BORÇ VARDI

Karabat, mevcut yönetimin göreve geldiği yaklaşık 2,5 yıl önceki tabloya ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Buna göre CHP yönetimi görevi devraldığında kasada yalnızca 4 milyon TL bulunduğunu, buna karşılık partinin 164 milyon TL borcu olduğunu ifade etti. Ayrıca örgüt ödemelerinin de yapılmadığını söyledi.