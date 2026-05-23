Çanakkale’de feci kaza: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi. Kazada 2 kişinin de hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BA 4644 plakalı otomobil ile 26 GR 669 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, araçlarda bulunan 69 yaşındaki E.K. ile 73 yaşındaki N.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ: ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki A.Ö. , 27 yaşındaki B.K.Ö. ve 76 yaşındaki E.Y. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ivedilikle Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak doktorların müdahalesine rağmen 76 yaşındaki E.Y. de tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

E.Y.'nin de hayatını kaybetmesiyle feci kazadaki can kaybı 3'e yükselirken, yaralılar A.Ö. ve B.K.Ö.'nün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)