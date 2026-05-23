Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi Meryemağıl Yayla Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Acay yönetimindeki 34 CCR 147 plakalı, içinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, kavşakta Hasan Ceylan idaresindeki 68 CL 507 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan vatandaşlar yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 SÜRÜCÜ VE 3 YOLCU YARALANDI

Kazada her iki aracın sürücüleri Mehmet Acay ve Hasan Ceylan ile minibüste yolcu olarak bulunan Fevzi Acay, Delle Acay ve kamyonette bulunan Mustafa Bozdağ olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (AA)