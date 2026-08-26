Butlan CHP'sinde kurultay sancısı! "Koltuk bekleyenler, fırsat kollayanlar...!"

Mahkeme kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kongre sürecini başlatmasının ardından, partinin seçilmiş kadroları tasfiye ve makam hesaplarını gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu il başkanlarına 'ahlak, erdem ve zorunlu ön seçim' vaadinde bulunurken; seçilmiş yönetimde kalan isimler, "Partide iktidarı düşünmeyen bir fırsat birlikteliği var, sadece parti içi koltukları hedefliyorlar" çıkışında bulundu.

SEÇİLMİŞLERDEN SERT TEPKİ: KOLTUK FIRSATI BEKLEYENLER VAR

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre partinin seçilmiş yönetiminde yer alan ve CHP'de kalmaya devam eden isimler, atamaların ardından başlayan kongre sürecine tepki gösterdi. Süreci değerlendiren yöneticiler, parti içinde bir makam yarışı yaşandığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Seçilmiş yönetimi ve il başkanlarını tasfiye ettikten sonra, şimdi atamaları bitirip seçim yapıyorlar. Parti yönetiminde ise iktidarı düşünmeyen bir fırsat birlikteliği var. Sadece parti içi iktidarı ele geçirmeyi düşünüyorlar. 'Bir dönem daha yönetimde olur muyum? Vekil olur muyum? Hiç il başkanı, kadın kolları başkanı seçilmiyordum; acaba bana da bir koltuk kalır mı?' diye fırsat bekleyenler var. Ama mevkiler de sınırlı. Bu nedenle kendi içlerinde kavga ediyorlar ve ilerleyen süreçte de makam alamayanlarla sorun yaşayacaklar."

KILIÇDAROĞLU'NDAN İL BAŞKANLARINA: ÖN SEÇİMİ ZORUNLU HALE GETİRECEĞİZ

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, butlan kararının ardından illerde atamaları tamamlayarak ilk kez il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmalardan uzak durulması talimatını şu ifadelerle verdi:

"CHP'den ayrılanlarla sakın tartışmalara girmeyin. Bizim derdimiz başka. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık."

Parti politikalarını belirleyen makamın parti yönetimi olacağını; örgütlerin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının ise sadece bu politikaları uygulayan kesimler olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği taahhüdünde bulunarak şunları ifade etti:

"Neyi nasıl değiştireceğimizi konuşacağız. Bir şeyin sözünü veriyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, ahlaklı insanlarla yol yürüdük. Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız, CHP'yi kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız. Sizler CHP'yi yeniden ahlaki kodlarına kavuşturan il başkanları olacaksınız. Bu kadar değerli bir görev üstlendiniz. O nedenle gittiğiniz her yerde ahlaktan, erdemden söz edeceksiniz. Bunu yaptığımızda güveni oluştururuz. İkna edemeyeceğimiz kimse yoktur. 100 kişiyi mi ikna edemiyorsunuz? Hemen bana telefon açacaksınız. 'Bunları gelin ikna edin.' Söz geleceğim, tamamını ikna edeceğim."

KURULTAY TAKVİMİ MAHKEME KARARINA BAĞLI

Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarıyla kongre takvimini netleştireceklerini belirten butlan yönetimi kurmayları, eylül ayında ilçe ve il kongrelerini başlatacaklarını aktardı.

Kurmaylar, resmi kurultay tarihi vermek için 38. Olağan Kurultay ile ilgili yargı sürecinin tamamlanması gerektiğini, bu süreçte daha fazla beklememek adına yerel kongreleri tamamlayacaklarını ifade etti. Büyük kurultayın ise mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Yönetim içindeki adaylık tartışmalarında bazı kurmaylar Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa devam etmesi gerektiğini savunurken, diğer kesim ise "Henüz bunları tartışmıyoruz. Demokratik bir yarış olacak, herkes aday olabilir" ifadesini kullanıyor.

KARŞILIKLI İHRAÇ VE İSTİFA GERİLİMİ

Yönetimler arasındaki gerilim ihraç ve istifa tartışmalarıyla tırmanıyor. Butlan kurmayları, YENİ Parti'ye geçmeyen Özel yönetimindeki isimler hakkında yürütülen ihraç tartışmalarına ilişkin, "Asıl yapmaları gereken istifa etmek. Etik olan budur. Bir siyasi parti içinden başka bir partiyi destekleyemezsiniz" mesajını verdi.

Kendilerine yönelik "Truva atı" nitelemelerine yanıt veren seçilmiş yönetimdeki partililer ise geri adım atmayacaklarını şu sözlerle duyurdu:

"Mahkeme kararıyla göreve gelip, partiden seçilmişleri tasviye edip iktidarla işbirliği yapanların bunu deme hakkı yok. İhraç tartışmalarından çekinmiyoruz. Ne olacağını görürüz. Ancak istifa etmeyeceğiz. Mahkeme kararını bekliyoruz. Olumlu bir karar çıkarsa partimizi geri alacağız."