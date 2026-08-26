Bahçeli’nin seçim sistemi çıkışı AKP’yi de şaşırttı! Kulislerde dikkat çeken değerlendirmeler

MHP lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde seçim sisteminin yeniden ele alınması sonrasında AKP kulislerinde konuşulanlar ortaya çıktı. AKP'lilerin de beklemediği bu çıkışın ardından yapılan değerlendirmelerde daraltılmış bölge sistemi, seçim barajı ve olası seçim düzenlemelerinin ele alındığı ifade edildi.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Bahçeli'nin bu çıkışı iktidar vekilleri tarafından zamanlama olarak beklenmedik bulundu. Söz konusu tartışmalar İmralı Sürecinin başarılı olması halinde konuşulacakken ortaya atılan bu önerinin (Bahçeli'nin seçim sistemi önerisi) ittifak içinde henüz masaya yatırılmadığının altı çizildi.

O DÖNEM MHP İTİRAZ ETTİ

Başkanlık sistemine geçiş için yapılan anayasa değişikliği sürecinde yer alan siyasiler, bu sisteme en uygun formülün daraltılmış bölge olduğunu ancak o dönem MHP'nin buna itiraz etiğini hatırlatıyor.

Daraltılmış bölgede her seçim bölgesinin 5 vekilden oluşması ve büyük şehirlerin de buna göre ayrılması amacı taşıdığı ifade edilirken İstanbul örneği verildi.

AKP'liler bu sisteme o dönem MHP'nin itiraz ettiğini, daraltılmış bölgede AKP, YENİ Parti ve DEM'in avatantajlı olacağını ifade etti. İktidar mensuplarının konu hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

“Bugünkü seçim sistemiyle seçmene ulaşma, milletvekillerinin seçim bölgelerinin sorunlarını takip etmesi mümkün değil. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde çok büyük açmaz.

Bu aynı zamanda, o bölgede tanınan bilinen isimlerin aday yapılması zorunluluğunu getirir, kimse paraşütle tepeden vekil yapılmaz. Şu anda İstanbul’da üç seçim bölgesi var, düzenleme ile 20 bölgeye çıkarılmalı.

Bu sistem, MHP’nin itirazı nedeniyle o dönem paketten çıkarıldı. Çünkü seçim bölgesine birinci olmayan partinin vekil çıkarması mümkün olmayacak.

Yeterli oyları olmadığından karşı çıktılar. Bu sistemde, AKP, Yeni Parti ve DEM avantajlı olur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun seçim sistemi, daraltılmış bölgedir.”

HER ŞEY İMRALI SÜRECİ VE SEÇİM TARİHİNE BAĞLI

Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Anayasa, Seçim Sistemi, Siyasi Partiler Yasası gibi hazırlıkların tümünün İmralı süreci ve seçimlerin ne zaman yapılacağına bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Bazı AKP'lilerin ise Bahçeli'nin asıl isteğinin partinin oy oranı 5 puanlara kadar gerilediği için seçim barajını 7'den 5'e düşürmek olabileceği değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Babacan'ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Olsa olsa’ yaklaşımına göre, bazı siyasiler de son dönemde oyları yüzde 5 bandına düşen MHP’nin yüzde 7 olan seçim barajının yüzde 5 olarak düzenlenmesinin istenebileceğine işaret ediyorlar.

Böyle bir çalışmanın içine muhalefeti zora sokacak seçim öncesi ittifaklar, parti örgütlenmesine engeller, hazine yardımı kriterlerinin değiştirilmesi gibi tuzakların kurulması da muhtemel görünüyor.

AKP’li siyasiler son olarak, Anayasa, Seçim Sistemi, Siyasi Partiler Yasası gibi hazırlıkların, açılım sürecinin sonucuna ve seçimlerin ne zaman yapılacağına göre değişeceğini savunuyorlar."