Anadolu Otoyolu ulaşıma kapatıldı!

Anadolu Otoyolu’nun Bolu’da Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasındaki bölümünde üstyapı onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Ankara yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu yöndeki ulaşım, Ankara istikametindeki yol üzerinden çift yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

TRAFİK 2+2 ŞERİT OLARAK AKIYOR

Çalışmalar nedeniyle trafik akışı Ankara yönünde 2 şerit, İstanbul yönünde ise 2 şerit olacak şekilde düzenlendi. Sürücülerin bölgeden geçiş sırasında trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

ÇALIŞMALAR 28 AĞUSTOS’TA TAMAMLANACAK

Bölgede sürdürülen üstyapı onarım çalışmalarının 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00’de tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılacağı belirtildi. (DHA)