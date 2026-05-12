AKP'de 'Merve Özbey' krizi: İmamoğlu'na destek oldu, ismi listeden silindi

AKP Gençlik Kolları'nın "Bir Gençlik Şöleni" krize neden oldu. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaşan şarkıcı Merve Özbey programdan çıkarıldı.

AKP Gençlik Kolları tarafından 16 Mayıs'ta “Bir Gençlik Şöleni” programı düzenlenecek.

Turka Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek etkinliğe Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

KRİZE NEDEN OLDU

AKP İzmit Gençlik Kolları tarafından etkinliğe ilişkin paylaşılan ilk afişte şarkıcı Merve Özbey'in yer alması tartışmaları beraberinde getirmişti.

AKP'liler Merve Özbey'in İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle tepki göstermişti.

AKP'liler Ekrem İmamoğlu'na destek veren şarkıcı Merve Özbey'in etkinlikten çıkarılmasını istemişti.

4 GÜN KALA YENİ AFİŞ

Gençlik şölenine 4 gün kala Merve Özbey'in adı etkinlik listesinden çıkarıldı. Yeni etkinlik programına göre gençlik şöleninde Sefo, DJ Burak Yeter, Uğur Işılak ve Ay Yola gibi isimler sahne alacak.

Merve Özbey’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
