Mahallenin Muhtarları dizisinin sevilen karakterinden acı haber: Oyuncu Alp Balkan hayatını kaybetti

Oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'dan kahreden haber geldi. Bir dönemin efsane dizilerinden "Mahallenin Muhtarları"nda rol alan Alp Balkan hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ...

Alp Balkan'ın dün doğum günü olduğu öğrenildi. Oyuncu Tuna Arman, "Dün doğum günün için konuşmadık mı... Bu nasıl gidiş dünyanın en iyi insanı..." dedi.

Oyuncu Çiğdem Tunç ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah."

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, 1970’te doğdu. Mahallenin Muhtarları dizisinde “Eczacı Yusuf” karakterini canlandırdı. Yusuf Yüzlü ve Belalı Baldız gibi yapımlarda rol aldı.

Alp Balkan, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise 2005 yapımı Davetsiz Misafir dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Ayrıca birçok ünlü ismin vokalistliğini de üstlenendi.