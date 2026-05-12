Gül Onat sağlık durumunu açıkladı: Bir haftada üç ameliyat geçirdim
Usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseri tedavisi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde üç ayrı ameliyat geçirdiğini duyurdu. Onat, "Ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim" dedi.
Sihirli Annem’de canlandırdığı “Perihan” karakteriyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı.
Onat’ın, bir hafta içerisinde üç ayrı operasyon geçirdiğini açıklaması sevenlerini üzdü.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı “Perihan Teyze” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavi sürecini sürdüren oyuncu, doktorlarının izniyle dizinin sinema filminde rol almış ancak galaya sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı.
ONAT: BİR HAFTADA ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİM
Hastane odasından bir video paylaşan Onat, geçirdiği süreci samimi sözlerle anlattı.
Usta oyuncu, “Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Böbreklerimde sorunlar oluştu, port değişimi yapıldı, stent takıldı. Ama şimdilik iyiyim” sözleriyle sağlık durumunu aktardı.
“Ameliyatlar kraliçesi oldum” diyerek yaşadıklarını anlatan Onat, sevenlerinden dua istedi.