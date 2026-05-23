33 kedi konteynerde ölü bulunmuştu: Veteriner serbest bırakıldı

İzmir'in Buca ilçesindeki Adnan Kahveci Caddesi'nde çöp konteynerleri önünde çok sayıda kedinin ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 41 yaşındaki veteriner hekim Hakan E'nin emniyetteki işleri bitti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu, Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerleri önüne yetişkin ve yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

"YOĞUNLUK NEDENİYLE ÇÖPE BIRAKTIM"

Şüphelinin ifadesinde, ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini, ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söylediği öğrenilmişti. (AA)