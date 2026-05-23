33 kediyi kasten öldürmekle suçlanan veteriner adliyeye sevk edildi

Olay, İzmir'in Buca ilçesi Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Önceki gün saat 10.00 sıralarında bir çöp konteynerinin önündeki poşetleri fark eden yurttaşlar, içlerinde ölü kedilerin olduğunu görerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöp poşetlerinin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA VETERİNER HEKİM GÖZALTINA ALINDI

Kedilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve poşetleri çöpe bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen veteriner hekim H.E., dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

"KASTEN ÖLDÜRME" VE "ÇEVREYİ KİRLETME" SUÇLAMASI

Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan veteriner hekim H.E., bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri, Türk Ceza Kanunu’nun 181/1 maddesinde düzenlenen "Çevreyi kasten kirletmek" ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/A-2 maddesinde yer alan "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçları kapsamında yürütülüyor. (DHA)