24 Temmuz itibarıyla İstanbul'un suyu ne kadar kaldı? İşte barajlarda son durum

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel durum, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilerle netlik kazandı. Kurak geçen kış mevsiminin ardından bahar aylarında yüzde 70 seviyelerine kadar yaklaşan doluluk oranları, yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte yeniden gerilemeye başladı. Temmuz ayının başlarında yüzde 63.68 seviyesinde seyreden ortalama doluluk, son ölçümlerle birlikte yüzde 56.63 seviyesine kadar indi.

ELMALI ZİRVEDE, PABUÇDERE ALARM VERİYOR

İSKİ'nin 24 Temmuz tarihli raporuna göre, kente su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek tesis yüzde 86.39'luk seviyesiyle Elmalı Barajı oldu. Onu yüzde 80.03 ile Ömerli ve yüzde 74.3 ile Darlık barajları takip etti. Su seviyesinin en kritik noktaya gerilediği baraj ise yüzde 27.21'lik oranla Pabuçdere olarak kayıtlara geçti.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Temmuz itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 54.71

Büyükçekmece Barajı yüzde 40.49

Darlık Barajı yüzde 74.3

Elmalı Barajı yüzde 86.39

Istrancalar Barajı yüzde 31.36

Kazandere Barajı yüzde 31.61

Pabuçdere Barajı yüzde 27.21

Sazlıdere Barajı yüzde 33.33

Terkos Barajı yüzde 47.08

Ömerli Barajı yüzde 80.03