18 saat çalışmayı kabul etmeyen işçileri polis zoruyla çıkardılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi yaz sezonunun gözde beldelerinden biriydi. Pahalı plaj ve otel fiyatları, restoranların müşteri seçme gibi gidenleri de gitmeyenleri de şaşkınlığa sokan tavırları sonrası Bodrum, tartışmalarla anılmaya başlandı.

İddiaya göre Xuma Beach isimli bir işletmede işçiler kanunlara aykırı şekilde 18 saate varan sürelerde çalıştırılmak istendi. İşçiler de buna karşı çıkınca İş Kanunu’nun 25/II maddesi (Kod-49) gerekçe gösterilerek işten atıldılar.

Evrensel gazetesinin yaptığı habere göre işçiler adına konuşan Alperen Karakaya, "Günde 9 saat çalışacağımız söylenerek geldik ancak bir aydır asla 9 saat çalışmadık. Organizasyon günlerinde mesai saatleri 18 saate kadar uzadı. Mesai karşılıkları için verilen sözler sürekli ertelendi" ifadelerini kullandı.

Hak arayışına başlayan ve kanunlara uyan işçiler cumartesi günü polis zoruyla işletmeden çıkarıldı.

"3 ay çalışan arkadaşımıza da 20 gündür çalışan arkadaşımıza da aynı komik meblağlar yatırıldı. Amacımız sadece bugün paramızı alıp gitmek değil. Garsonun, kominin, barmenin, aşçının, bulaşıkçının hakkı yenmesin; bu sömürü düzeni ve yaşananlar unutulmasın istiyoruz."

Turizm sektöründeki haksızlıklara karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulan işçiler seslerinin Meclis'te ve halk arasında daha yüksek duyurulması için çağrıda bulundu.

İşçiler taleplerini şöyle sıraladı:

• Kod-25/II ile yapılan fesihlerin düzeltilmesi

• Geçmişe dönük fazla mesai ücretlerinin ödenmesi

• Tazminat haklarının teslim edilmesi

• Engellenen staj onayının verilmesi