Zeynep Sönmez veda etti
Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'le karşılaşmıştı.
Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich'i yenmişti.
23 yaşındaki Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanmıştı.
AVUSTRALYALI RAKİBİNE YENİLDİ
Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ise Avustralyalı rakibi Ajla Tomljanovic'le karşı karşıya geldi.
Ancak rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.
Avustralyalı Ajla Tomljanovic, 2 seti de 7-6, 6-3'lık skorlarla önde tamamladı.
Böylece milli tenisçi Zeynep Sönmez, rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvayı tamamladı.