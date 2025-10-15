Zeynep Sönmez veda etti

Zeynep Sönmez veda etti
Yayınlanma:
Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na veda etti.

Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'le karşılaşmıştı.

Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich'i yenmişti.

23 yaşındaki Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanmıştı.

AVUSTRALYALI RAKİBİNE YENİLDİ

Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ise Avustralyalı rakibi Ajla Tomljanovic'le karşı karşıya geldi.

Zeynep Sönmez dünya 12.'sini tanımadıZeynep Sönmez dünya 12.'sini tanımadı

Ancak rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Avustralyalı Ajla Tomljanovic, 2 seti de 7-6, 6-3'lık skorlarla önde tamamladı.

Böylece milli tenisçi Zeynep Sönmez, rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvayı tamamladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Spor
Galatasaray rakibine 17 gol attı
Galatasaray rakibine 17 gol attı
Serdal Adalı başkan adaylarına seslendi: Kazanan Beşiktaş olacak
Serdal Adalı başkan adaylarına seslendi: Kazanan Beşiktaş olacak