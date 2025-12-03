Zehra Güneş Karpatlar'ı salladı: Bir ağzıyla kuş tutmadığı kaldı

Zehra Güneş Karpatlar'ı salladı: Bir ağzıyla kuş tutmadığı kaldı
VakıfBank, Romanya'da CS Volei Alba BLAJ’ı 3-1 yenerken, Zehra Güneş maça damgasını vurdu. Bloklarıyla öne çıkan Zehra Güneş, smaçları ve aldığı sayılarla da dikkat çekti.

VakıfBank, Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda 2. maçını da kazandı.

İlk maçta Volero LE CANNET’i geçen VakıfBank, ikinci hafta karşılaşmasında Romanya’da CS Volei Alba BLAJ’ı 3-1 mağlup etti.

Maçta Tijana Boskovic 26 sayı yaparken, Zehra Güneş de bir yıldız gibi parladı.

Karpatlar'ın ülkesi Romanya'yı adeta sallayan Zehra, hem bloklarıyla öne çıkarken, skora da 19 sayı yaparak imza attı. Zehra Güney, ayrıca 8 blokla oynadı.

İlk seti rakibi karşısında 25-21 geride kapatan VakıfBank, sonraki setlerde Zehra Güneş'in önderliğinde coştu. Bir ağzıyla kuş tutmadığı kalan Zehra, izleyenleri büyüledi.

11 MAÇIN 10'UNU KAZANDI

VakıfBank, sonraki setlerden 23-25, 14-25, 21-25'lik skorlarla önde çıktı ve maçı da 3-1 kazandı.

Sarı siyahlılar, böylece Avrupa’da grup aşamasında oynadığı son 11 karşılaşmanın 10’unda sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardı.

VakıfBank'ın Romanya'da süre alan oyuncuları ve yaptığı sayılar şöyle:

Cansu Özbay 3, Helena Cazaute 5, Zehra Güneş 19, Tijana Boskovic 26, Katarina Dangubic 11, Chiaka Ogbogu 8, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Derya Cebecioğlu 5

