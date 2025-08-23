Yusuf Yazıcı golle döndü

Yusuf Yazıcı golle döndü
Yayınlanma:
Yunanistan'da Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sahalara golle geri döndü.

Olympiakos, Yunanistan Süper Lig 1. hafta maçında sahasında Asteras'ı konuk etti.

Mücadele, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile bitti ve Olympiakos lige galibiyetle başladı.

Olympiakos'un golleri, 90+3'te Yusuf Yazıcı ve 90+7'de El Kaabi'den geldi.

3 PUANI KAPTI

Bu sonuçla Olympiakos, lige 3 puanla başladı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

YUSUF YAZICI GOLLE DÖNDÜ

Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı, sakatlığını atlattı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu.

28 yaşındaki milli futbolcu, 90+3'te takımını öne geçiren golü atmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP VOLOS NFC

Olympiakos, ligde bir sonraki maçında Volos NFC'ye konuk olacak.

Volos NFC, ilk maçında karşı karşıya geldiği Aris'e 2-0 mağlup oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

