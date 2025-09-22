Yusuf Şimşek geri dönüyor

Yusuf Şimşek geri dönüyor
Yayınlanma:
Altay'da teknik direktörlük için Yusuf Şimşek adı öne çıktı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Denizli İdmanyurdu'na 2-1 yenilerek 1 puanla düşme hattında kalan Altay'da istifa eden teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun yerine yönetimin Yusuf Şimşek'i göreve getirmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı'nın başkanlığa aday olduğunu ilk kez açıkladığı mayıs ayında teknik direktör Yusuf Şimşek'le temas kurduğu ancak daha sonra Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin göreve getirdiği Ramazan Kurşunlu ile yola devam etme kararı ifade edildi.

Kurşunlu'nun istifası sonrası Sinan Kanlı'nın teknik direktör arayışlarında ilk sıraya Yusuf Şimşek'i koyduğu bildirildi. Altay'da 2023-24 sezonunda takım 1'inci Lig'de mücadele ederken 5 maça çıkan Yusuf Şimşek; 3 galibiyet, 2 yenilgi alıp 1.8 puan ortalaması yakaladıktan sonra yönetimsel sıkıntılar nedeniyle görevden ayrılmıştı. Son olarak geçen sezon Adanaspor'u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamın İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Yusuf Şimşek daha önce İzmir'de Karşıyaka'da da teknik direktörlük yapmıştı.

Altay 3. Lig'de kaybolduAltay 3. Lig'de kayboldu

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Spor
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi
Ali Koç seçim sonrası kararını verdi
Ali Koç seçim sonrası kararını verdi
Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı
Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı