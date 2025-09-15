Altay 3. Lig'de kayboldu

İzmir'in köklü temsilcisi Altay adeta kayıpları oynuyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı 2 müsabakada 1 puan toplayan Altay, grupta ilk 2 hafta sonunda gol sevinci yaşamayan tek takım olarak dikkat çekti.
İlk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 2'nci hafta konuk ettiği ligin dişli ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.

İzmir ekibinde teknik direktör Ramazan Kurşunlu, Uşakspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdüğü 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç'u iç sahadaki Ayvalıkgücü Belediyespor randevusunda yedek tutup, ilk 11'de 18 yaşındaki Onur Yıldız'ı ileri uçta tercih etti.

1 PUANLA 15. SIRADA

Ayvalık maçında usta golcü Murat, 62'nci dakikada oyuna girdi. Ayvalıkgücü karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Altay, 2'nci haftayı 1 puanla 15'inci sırada tamamladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

